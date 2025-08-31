$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 24616 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 61872 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 81404 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 97261 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 112233 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254016 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 112430 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85586 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99579 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 323727 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
путін та Фіцо зустрінуться в Китаї на параді: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

російський диктатор володимир путін та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо можуть зустрітися в Китаї. Зустріч відбудеться під час параду в Пекіні, присвяченого завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.

російський диктатор володимир путін може зустрітися з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї найближчими днями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Зазначається, що Фіцо має поїхати до Пекіна, де відбуватиметься парад з нагоди завершення Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій. Водночас путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч із китайським лідером Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.

Також повідомляється, що Фіцо роздратував європейських лідерів, критикуючи підтримку України з боку ЄС і виступаючи проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносіїв з росії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує вступ України до ЄС, але не до НАТО. Також він вважає, що без вирішення питань "територіальних змін" рухатися далі у спробі узгодження припинення вогню і встановлення миру в Україні, буде важко.

Водночас депутат Європарламенту Ріхардс Колс заявив, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, руйнують Європу зсередини.

