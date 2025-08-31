путін та Фіцо зустрінуться в Китаї на параді: стали відомі деталі

російський диктатор володимир путін може зустрітися з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї найближчими днями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Зазначається, що Фіцо має поїхати до Пекіна, де відбуватиметься парад з нагоди завершення Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій. Водночас путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч із китайським лідером Сі Цзіньпіном на параді в Пекіні.

Також повідомляється, що Фіцо роздратував європейських лідерів, критикуючи підтримку України з боку ЄС і виступаючи проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносіїв з росії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримує вступ України до ЄС, але не до НАТО. Також він вважає, що без вирішення питань "територіальних змін" рухатися далі у спробі узгодження припинення вогню і встановлення миру в Україні, буде важко.

Водночас депутат Європарламенту Ріхардс Колс заявив, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, руйнують Європу зсередини.