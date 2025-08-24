"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту
Київ • УНН
Депутат Європарламенту Ріхардс Колс заявив, що прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини, Віктор Орбан і Роберт Фіцо, руйнують Європу зсередини. Він висловив розчарування позицією Європи та надію на зміни в Угорщині після майбутніх виборів.
Є сили, які руйнують Європу з середини. Йдеться про прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це заявив депутат Європарламенту, член Комітету у закордонних справах, член керівного комітету U4U (Європейський парламент) Ріхардс Колс під час пресбрифінгу, передає УНН.
Деталі
За його словами, він "не стільки скептичний, скільки розчарований позицією Європи".
Ми бачимо на прикладі Молдови, що попри те, що Україна та Молдова рухаються синхронно, зараз вже почалися перемовини по Молдові (щодо вступу до ЄС - ред.). Але ми маємо розуміти, що є сили, які руйнують Європу з середини. У нас є Угорщина - Орбан. Наступного року будуть вибори, давайте схрестимо пальці, щоб ці вибори принесли зміни для Угорщини, щоб деспотичні часи завершилися
В цьому контексті він додав, що також є Словаччина і її прем'єр-міністр Роберт Фіцо.
Вони час від часу працюють у спільному тандемі. Одного разу один блокує санкції (проти рф - ред.), а в інший раз вони міняються. Зараз Данія головує (в Раді Європейського Союзу - ред.) й вона намагається покласти цьому кінець, щоб забрати в Угорщини право голосувати, давайте подивимося, чи вийде. Я доволі скептично до цього ставлюсь
Доповнення
Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".
