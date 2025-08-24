"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту

Є сили, які руйнують Європу з середини. Йдеться про прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це заявив депутат Європарламенту, член Комітету у закордонних справах, член керівного комітету U4U (Європейський парламент) Ріхардс Колс під час пресбрифінгу, передає УНН.

За його словами, він "не стільки скептичний, скільки розчарований позицією Європи".

Ми бачимо на прикладі Молдови, що попри те, що Україна та Молдова рухаються синхронно, зараз вже почалися перемовини по Молдові (щодо вступу до ЄС - ред.). Але ми маємо розуміти, що є сили, які руйнують Європу з середини. У нас є Угорщина - Орбан. Наступного року будуть вибори, давайте схрестимо пальці, щоб ці вибори принесли зміни для Угорщини, щоб деспотичні часи завершилися