Вступ України до ЄС: Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Віцепрем'єр Тарас Качка провів переговори з міністрами п'яти європейських країн. Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Вступ України до ЄС: Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС". Про це інформує Офіс віцепрем'єра, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом 18-19 серпня Качка провів телефонні розмови із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом, міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом, міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом та міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм.

Сторони координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня.

Ключове питання заходу – різні аспекти розширення ЄС. Віцепремʼєр-міністр повідомив європейським колегам, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Цей крок дозволить консолідувати зобов'язання та трансформації України в межах дорожніх карт та зробить процес реформування ще більш послідовним. З його слів, Україна очікує, що усі 27 країн-членів Євросоюзу продемонструють єдність у питаннях розширення ЄС. Урядовець окремо наголосив на важливості продовження паралельного процесу вступу України і Молдови

- йдеться у дописі.

Тарас Качка також поінформував міністрів країн ЄС, що Україна продовжує впровадження реформ, що наблизять державу до членства, зокрема, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Зокрема, ухвалено закон щодо посилення інституційної незалежності НАБУ та САП, підписано закон про реформу АРМА та розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення нового голови Агентства за участю міжнародних експертів, розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення керівника Державної митної служби, а також призначено голову Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 серпня, новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів перший офіційний телефонний діалог із міністром у справах Європейського Союзу Швеції Джессікою Розенкранц. Сторони обговорили ключові виклики євроінтеграційного процесу, необхідність збереження єдності країн-членів ЄС та подальше реформування України.

Україна планує завершити скринінг за всіма кластерами та підготувати національну програму імплементації законодавства ЄС до кінця року. Деякі кластери вже готові до відкриття, але остаточне рішення залежить від голосування 27 держав-членів ЄС.

