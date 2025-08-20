Вступление Украины в ЕС: Качка озвучил ожидания Украины от открытия первого переговорного кластера

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС". Об этом информирует Офис вице-премьера, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 18-19 августа Качка провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм.

Стороны координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября.

Ключевой вопрос мероприятия – различные аспекты расширения ЕС. Вице-премьер-министр сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Этот шаг позволит консолидировать обязательства и трансформации Украины в рамках дорожных карт и сделает процесс реформирования еще более последовательным. По его словам, Украина ожидает, что все 27 стран-членов Евросоюза продемонстрируют единство в вопросах расширения ЕС. Чиновник отдельно отметил важность продолжения параллельного процесса вступления Украины и Молдовы - говорится в сообщении.

Тарас Качка также проинформировал министров стран ЕС, что Украина продолжает внедрение реформ, которые приблизят государство к членству, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

В частности, принят закон об усилении институциональной независимости НАБУ и САП, подписан закон о реформе АРМА и начата процедура конкурсного отбора для назначения нового главы Агентства с участием международных экспертов, начата процедура конкурсного отбора для назначения руководителя Государственной таможенной службы, а также назначен глава Бюро экономической безопасности.

Напомним

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

Украина планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС до конца года. Некоторые кластеры уже готовы к открытию, но окончательное решение зависит от голосования 27 государств-членов ЕС.

