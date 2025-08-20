Вступление Украины в ЕС: Качка озвучил ожидания Украины от открытия первого переговорного кластера

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 52694 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 87386 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 81651 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79823 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 50086 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34088 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98264 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73653 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86785 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103952 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
69%
748мм
Популярные новости
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19 августа, 15:19 • 7950 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев19 августа, 15:55 • 11554 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 15457 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне19 августа, 17:32 • 10404 просмотра
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции19 августа, 18:35 • 4696 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 87388 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 81653 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79825 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 67135 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 50088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 15486 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 53082 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 115949 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 68065 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 123936 просмотра
Актуальное
Выборы
Instagram
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Вступление Украины в ЕС: Качка озвучил ожидания Украины от открытия первого переговорного кластера

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка провел переговоры с министрами пяти европейских стран. Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Вступление Украины в ЕС: Качка озвучил ожидания Украины от открытия первого переговорного кластера

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка рассказал министрам пяти европейских стран, чего Украина ожидает от открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС". Об этом информирует Офис вице-премьера, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение 18-19 августа Качка провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, министром по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоакимом Страндом, министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и министром по европейским делам Австрии Клаудией Плакольм.

Стороны координировали позиции накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза с участием стран расширения. Она состоится в Копенгагене в начале сентября.

Ключевой вопрос мероприятия – различные аспекты расширения ЕС. Вице-премьер-министр сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Этот шаг позволит консолидировать обязательства и трансформации Украины в рамках дорожных карт и сделает процесс реформирования еще более последовательным. По его словам, Украина ожидает, что все 27 стран-членов Евросоюза продемонстрируют единство в вопросах расширения ЕС. Чиновник отдельно отметил важность продолжения параллельного процесса вступления Украины и Молдовы

- говорится в сообщении.

Тарас Качка также проинформировал министров стран ЕС, что Украина продолжает внедрение реформ, которые приблизят государство к членству, в частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

В частности, принят закон об усилении институциональной независимости НАБУ и САП, подписан закон о реформе АРМА и начата процедура конкурсного отбора для назначения нового главы Агентства с участием международных экспертов, начата процедура конкурсного отбора для назначения руководителя Государственной таможенной службы, а также назначен глава Бюро экономической безопасности.

Напомним

В пятницу, 15 августа, новоназначенный вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел первый официальный телефонный диалог с министром по делам Европейского Союза Швеции Джессикой Розенкранц. Стороны обсудили ключевые вызовы евроинтеграционного процесса, необходимость сохранения единства стран-членов ЕС и дальнейшее реформирование Украины.

Украина планирует завершить скрининг по всем кластерам и подготовить национальную программу имплементации законодательства ЕС до конца года. Некоторые кластеры уже готовы к открытию, но окончательное решение зависит от голосования 27 государств-членов ЕС.

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС18.08.25, 11:42 • 3612 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Государственная таможенная служба Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Бюро экономической безопасности Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Александр Ван дер Беллен
Австрия
Копенгаген
Европейский Союз
Финляндия
Швеция
Греция
Испания
Португалия
Украина
Молдова