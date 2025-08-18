Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС
Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
Согласно презентации проекта, в настоящее время определены основные стратегические направления, объем бюджетного финансирования и план действий.
Детали
Сегодня представлены 12 стратегических целей правительства на 2026 год.
Они расположены в следующем порядке:
- Оборона и безопасность;.
- Евроинтеграция.
- Антикоррупция.
- Благосостояние.
- Ветеранская политика.
- Макрофинансы и реформы.
- Бизнес.
- Здоровье и спорт.
- Образование и наука.
- Восстановление.
- Культура.
- Зимняя стабильность.
Пояснения целей и средств к каждому пункту
Оборона и безопасность
Речь идет о привлечении дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.
Не менее 50% средств на вооружение тратится на закупку украинского оружия. Трансформация сил обороны. Единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба. Масштабирование внутреннего производства по датской модели. Запуск Defence City и развитие инноваций. Улучшенные условия службы.
Антикоррупция
Правительство заявило о целях достичь прозрачного, быстрого и безопасного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом.
Для этого внедряем дорожные карты с ЕС и запускаем новый Таможенный кодекс. Также добавляем новые цифровые сервисы – е-Нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.
Евроинтеграция
До конца года завершим все проверки наших законов и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС по всем 6 кластерам.
Благосостояние
Восстановление прифронтовых территорий и поддержка ВПЛ.
Аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин из различных программ в 2025 и более 50 млрд в 2026.
Специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства. Индексация и развитие пенсионных и социальных программ.
Ветеранская политика
Запуск комплексной программы поддержки ветеранов. Масштабирование центров, реабилитационные услуги, финансовая поддержка. Удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.
Макрофинансы и реформы
$37 млрд помощи на 2026 и 2027-й год, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ. Новый Таможенный кодекс.
Бизнес
Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегуляция, инвестфонды (из США и ЕС).
Здоровье и спорт
Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний. Медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение.
Указывается также об обеспечении условий работы там, где ведутся боевые действия.
Европейская модель спорта. Спортивная наука. Молодежная политика. Утверждение идентичности.
Образование и наука
Бесплатное школьное питание и доступное очное и дистанционное образование
Кроме того, обещают - реформу оплаты труда педагогов, профессионального образования. Обещают финансирование науки.
Восстановление и Культура
В правительстве напомнили о крупных инфраструктурных проектах и восстановлении жилья. Также речь идет о логистике и инфраструктуре, а еще - проект "комплексное восстановление", связь с регионами и каждой общиной. Специальные программы для возвращения украинцев, среди прочего также.
А еще - запуск множественного гражданства.
В разделе о культуре речь идет о восстановлении и сохранении культурного наследия, институционализации памяти, стимулировании развития институций культуры.
Последний важный приоритет - это планы на зиму.
Зимняя стабильность
Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов. Энергетическая и физическая безопасность граждан и бизнеса. Гарантировать бесперебойное энергоснабжение для граждан и бизнеса в течение отопительного сезона 2025/2026. Устойчивость цифровой инфраструктуры.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для фаст-трека евроинтеграционных инициатив. Более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.