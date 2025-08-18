Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 10216 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 12883 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 15073 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 35016 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 53371 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 99880 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 143170 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90543 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87743 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68141 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
53%
749мм
Популярные новости
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 15260 просмотра
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18 августа, 00:30 • 14230 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 16928 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 20294 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 19705 просмотра
публикации
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 3878 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 10221 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 12892 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 99882 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 386417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 36310 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 31144 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 66586 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 55189 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180763 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
КАБ-500
Financial Times
9К720 Искандер

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС

Согласно презентации проекта, в настоящее время определены основные стратегические направления, объем бюджетного финансирования и план действий.

Передает УНН, со ссылкой на опубликованный Проект Программы действий Кабинета министров Украины.

Детали

Сегодня представлены 12 стратегических целей правительства на 2026 год.

Они расположены в следующем порядке:

  1. Оборона и безопасность;.
    1. Евроинтеграция.
      1. Антикоррупция.
        1. Благосостояние.
          1. Ветеранская политика.
            1. Макрофинансы и реформы.
              1. Бизнес.
                1. Здоровье и спорт.
                  1. Образование и наука.
                    1. Восстановление.
                      1. Культура.
                        1. Зимняя стабильность.

                          Пояснения целей и средств к каждому пункту

                          Оборона и безопасность

                          Речь идет о привлечении дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.

                          Не менее 50% средств на вооружение тратится на закупку украинского оружия. Трансформация сил обороны. Единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба. Масштабирование внутреннего производства по датской модели. Запуск Defence City и развитие инноваций. Улучшенные условия службы.

                          Антикоррупция

                          Правительство заявило о целях достичь прозрачного, быстрого и безопасного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом. 

                          Для этого внедряем дорожные карты с ЕС и запускаем новый Таможенный кодекс. Также добавляем новые цифровые сервисы – е-Нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.

                          Евроинтеграция

                          До конца года завершим все проверки наших законов и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС по всем 6 кластерам.

                          Благосостояние

                          Восстановление прифронтовых территорий и поддержка ВПЛ.

                          Аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин из различных программ в 2025 и более 50 млрд в 2026.

                          Специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства. Индексация и развитие пенсионных и социальных программ. 

                          Ветеранская политика

                           Запуск комплексной программы поддержки ветеранов. Масштабирование центров, реабилитационные услуги, финансовая поддержка. Удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.

                          Украина запускает платформу Zbroya для производителей вооружения: там будет вся полезная информация18.08.25, 11:58 • 794 просмотра

                          Макрофинансы и реформы

                          $37 млрд помощи на 2026 и 2027-й год, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ. Новый Таможенный кодекс.

                          Бизнес

                          Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегуляция, инвестфонды (из США и ЕС).

                          Здоровье и спорт

                          Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний. Медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение.

                          Указывается также об обеспечении условий работы там, где ведутся боевые действия.  


                          Европейская модель спорта. Спортивная наука. Молодежная политика. Утверждение идентичности.

                          Образование и наука

                          Бесплатное школьное питание и доступное очное и дистанционное образование

                          Кроме того, обещают - реформу оплаты труда педагогов,  профессионального образования. Обещают финансирование науки.

                          Союзники США намерены призвать Трампа поддержать Украину после саммита с Путиным - Bloomberg18.08.25, 08:59 • 2036 просмотров

                          Восстановление и Культура

                          В правительстве напомнили о крупных инфраструктурных проектах и восстановлении жилья. Также речь идет о логистике и инфраструктуре, а еще - проект "комплексное восстановление", связь с регионами и каждой общиной.  Специальные программы для возвращения украинцев, среди прочего также. 

                          А еще - запуск множественного гражданства.

                          В разделе о культуре речь идет о восстановлении и сохранении культурного наследия, институционализации памяти, стимулировании развития институций культуры.  

                          Последний важный приоритет - это планы на зиму. 

                          Зимняя стабильность

                          Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов. Энергетическая и физическая безопасность граждан и бизнеса. Гарантировать бесперебойное энергоснабжение для граждан и бизнеса в течение отопительного сезона 2025/2026. Устойчивость цифровой инфраструктуры.

                          Напомним

                          В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для фаст-трека евроинтеграционных инициатив. Более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.

                          Игорь Тележников

                          Экономикаполитика
                          Defence City
                          Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
                          Образование
                          Международный валютный фонд
                          Государственная таможенная служба Украины
                          Пенсионный фонд Украины
                          Дія (сервис)
                          Специализированная антикоррупционная прокуратура
                          Министерство образования и науки Украины
                          Министерство по делам ветеранов
                          Строительство
                          Национальное антикоррупционное бюро Украины
                          Национальная академия наук Украины
                          Министерство обороны Украины
                          Министерство молодежи и спорта Украины
                          Министерство энергетики Украины
                          Верховная Рада
                          Вооруженные силы Украины
                          Европейский Союз
                          Соединённые Штаты
                          Украина