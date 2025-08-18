Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС

Согласно презентации проекта, в настоящее время определены основные стратегические направления, объем бюджетного финансирования и план действий.

Передает УНН, со ссылкой на опубликованный Проект Программы действий Кабинета министров Украины.

Детали

Сегодня представлены 12 стратегических целей правительства на 2026 год.

Они расположены в следующем порядке:

Оборона и безопасность;. Евроинтеграция. Антикоррупция. Благосостояние. Ветеранская политика. Макрофинансы и реформы. Бизнес. Здоровье и спорт. Образование и наука. Восстановление. Культура. Зимняя стабильность.

Пояснения целей и средств к каждому пункту

Оборона и безопасность

Речь идет о привлечении дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.

Не менее 50% средств на вооружение тратится на закупку украинского оружия. Трансформация сил обороны. Единая политика строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба. Масштабирование внутреннего производства по датской модели. Запуск Defence City и развитие инноваций. Улучшенные условия службы.

Антикоррупция

Правительство заявило о целях достичь прозрачного, быстрого и безопасного взаимодействия государства с гражданином и бизнесом.

Для этого внедряем дорожные карты с ЕС и запускаем новый Таможенный кодекс. Также добавляем новые цифровые сервисы – е-Нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.

Евроинтеграция

До конца года завершим все проверки наших законов и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС по всем 6 кластерам.

Благосостояние

Восстановление прифронтовых территорий и поддержка ВПЛ.

Аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин из различных программ в 2025 и более 50 млрд в 2026.

Специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства. Индексация и развитие пенсионных и социальных программ.

Ветеранская политика

Запуск комплексной программы поддержки ветеранов. Масштабирование центров, реабилитационные услуги, финансовая поддержка. Удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.

Макрофинансы и реформы

$37 млрд помощи на 2026 и 2027-й год, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ. Новый Таможенный кодекс.

Бизнес

Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегуляция, инвестфонды (из США и ЕС).

Здоровье и спорт

Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний. Медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение.

Указывается также об обеспечении условий работы там, где ведутся боевые действия.



Европейская модель спорта. Спортивная наука. Молодежная политика. Утверждение идентичности.

Образование и наука

Бесплатное школьное питание и доступное очное и дистанционное образование

Кроме того, обещают - реформу оплаты труда педагогов, профессионального образования. Обещают финансирование науки.

Восстановление и Культура

В правительстве напомнили о крупных инфраструктурных проектах и восстановлении жилья. Также речь идет о логистике и инфраструктуре, а еще - проект "комплексное восстановление", связь с регионами и каждой общиной. Специальные программы для возвращения украинцев, среди прочего также.

А еще - запуск множественного гражданства.

В разделе о культуре речь идет о восстановлении и сохранении культурного наследия, институционализации памяти, стимулировании развития институций культуры.

Последний важный приоритет - это планы на зиму.

Зимняя стабильность

Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов. Энергетическая и физическая безопасность граждан и бизнеса. Гарантировать бесперебойное энергоснабжение для граждан и бизнеса в течение отопительного сезона 2025/2026. Устойчивость цифровой инфраструктуры.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для фаст-трека евроинтеграционных инициатив. Более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.