У Раді зареєстрували законопроєкт для прискорення євроінтеграційних ініціатив - Стефанчук

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, спрямований на формування фаст-треку для євроінтеграційних ініціатив України. Загалом станом на сьогодні понад 150 народних обранців задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією, сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі

"З 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проєкт закону, який вчинить фаст-трек для прийняття євроінтеграційних законів", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що законопроєкт буде складно провести через парламент, але його автори готові до дискусій.

"Це буде непростий законопроєкт для проходження в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія передбачає відповідальність передусім за урядом реалізації програми, пов'язаної з євроінтеграцією", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що парламент підключиться до цього процесу, і наголосив, що наразі понад 150 депутатів задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією.

"Парламент підключиться, і я радий, що ми протоптуємо цей шлях, тому що більше ніж 150 народних депутатів інтегровані в різні переговорні групи, які пов'язані з євроінтеграцією. Євроінтеграція – це не просто шлях. Це мета внутрішніх і зовнішніх реформ українського суспільства", - підкреслив спікер Верховної Ради.

Доповнення

Стефанчук заявив, що український парламент і надалі буде реалізовувати стратегію нашої держави на шляху до членства у Північноатлантичному альянсі, і що НАТО є найкращою безпековою гарантією для нашої держави.