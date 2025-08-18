$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 14644 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 19612 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44 • 18130 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 38104 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 55992 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 104054 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 144338 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90774 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87985 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68244 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
УНН Lite
У Раді зареєстрували законопроєкт для прискорення євроінтеграційних ініціатив - Стефанчук

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для фаст-треку євроінтеграційних ініціатив. Понад 150 депутатів задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією.

У Раді зареєстрували законопроєкт для прискорення євроінтеграційних ініціатив - Стефанчук

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, спрямований на формування фаст-треку для євроінтеграційних ініціатив України. Загалом станом на сьогодні понад 150 народних обранців задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією, сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації програми дій уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі

"З 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проєкт закону, який вчинить фаст-трек для прийняття євроінтеграційних законів", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що законопроєкт буде складно провести через парламент, але його автори готові до дискусій.

"Це буде непростий законопроєкт для проходження в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія передбачає відповідальність передусім за урядом реалізації програми, пов'язаної з євроінтеграцією", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що парламент підключиться до цього процесу, і наголосив, що наразі понад 150 депутатів задіяні у роботі груп, пов'язаних з євроінтеграцією.

"Парламент підключиться, і я радий, що ми протоптуємо цей шлях, тому що більше ніж 150 народних депутатів інтегровані в різні переговорні групи, які пов'язані з євроінтеграцією. Євроінтеграція – це не просто шлях. Це мета внутрішніх і зовнішніх реформ українського суспільства", - підкреслив спікер Верховної Ради.

Доповнення

Стефанчук заявив, що український парламент і надалі буде реалізовувати стратегію нашої держави на шляху до членства у Північноатлантичному альянсі, і що НАТО є найкращою безпековою гарантією для нашої держави.

Павло Зінченко

