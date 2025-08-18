В Раде зарегистрировали законопроект для ускорения евроинтеграционных инициатив - Стефанчук

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, направленный на формирование фаст-трека для евроинтеграционных инициатив Украины. В целом на сегодня более 150 народных избранников задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией, сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время презентации программы действий правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

"С 35 народными депутатами мы зарегистрировали новый проект закона, который создаст фаст-трек для принятия евроинтеграционных законов", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что законопроект будет сложно провести через парламент, но его авторы готовы к дискуссиям.

"Это будет непростой законопроект для прохождения в парламенте, но это будет та дискуссия, к которой мы готовы, потому что эта дискуссия предусматривает ответственность прежде всего за правительством реализации программы, связанной с евроинтеграцией", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что парламент подключится к этому процессу, и подчеркнул, что сейчас более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.

"Парламент подключится, и я рад, что мы протаптываем этот путь, потому что более 150 народных депутатов интегрированы в различные переговорные группы, связанные с евроинтеграцией. Евроинтеграция – это не просто путь. Это цель внутренних и внешних реформ украинского общества", - подчеркнул спикер Верховной Рады.

Дополнение

Стефанчук заявил, что украинский парламент и в дальнейшем будет реализовывать стратегию нашего государства на пути к членству в Североатлантическом альянсе, и что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нашего государства.