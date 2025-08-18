В Раде зарегистрировали законопроект для ускорения евроинтеграционных инициатив - Стефанчук
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для фаст-трека евроинтеграционных инициатив. Более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.
В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, направленный на формирование фаст-трека для евроинтеграционных инициатив Украины. В целом на сегодня более 150 народных избранников задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией, сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время презентации программы действий правительства, передает корреспондент УНН.
Детали
"С 35 народными депутатами мы зарегистрировали новый проект закона, который создаст фаст-трек для принятия евроинтеграционных законов", - сообщил Стефанчук.
Он добавил, что законопроект будет сложно провести через парламент, но его авторы готовы к дискуссиям.
"Это будет непростой законопроект для прохождения в парламенте, но это будет та дискуссия, к которой мы готовы, потому что эта дискуссия предусматривает ответственность прежде всего за правительством реализации программы, связанной с евроинтеграцией", - сообщил Стефанчук.
Он добавил, что парламент подключится к этому процессу, и подчеркнул, что сейчас более 150 депутатов задействованы в работе групп, связанных с евроинтеграцией.
"Парламент подключится, и я рад, что мы протаптываем этот путь, потому что более 150 народных депутатов интегрированы в различные переговорные группы, связанные с евроинтеграцией. Евроинтеграция – это не просто путь. Это цель внутренних и внешних реформ украинского общества", - подчеркнул спикер Верховной Рады.
Дополнение
Стефанчук заявил, что украинский парламент и в дальнейшем будет реализовывать стратегию нашего государства на пути к членству в Североатлантическом альянсе, и что НАТО является лучшей гарантией безопасности для нашего государства.