НАТО є найкращою безпековою гарантією для України - Стефанчук
Київ • УНН
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що НАТО є найкращою безпековою гарантією для України. Український парламент продовжить реалізовувати стратегію держави щодо членства в Альянсі.
Український парламент і надалі буде реалізовувати стратегію нашої держави на шляху до членства у Північноатлантичному Альянсі (НАТО).
НАТО є найкращою безпековою гарантією для нашої держави, сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації програми дій уряду, повідомляє УНН.
Деталі
Україна має свій визначений шлях і Україна потребує безпекових гарантій. І найкраща безпекова гарантія – це НАТО. Український парламент прийняв велику кількість законодавчих актів і ми готові далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання сумісності з НАТО, з Альянсом, є питанням внутрішнього виклику
За його словами, Верховна Раді і надалі втілюватиме стратегію в напрямку майбутнього членства в НАТО.
Український парламент готовий і надалі реалізовувати нашу стратегію на шляху до НАТО
Доповнення
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко ініціювала аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ. Також перезапускаються конкурси на розподіл вуглеводнів з оновленими умовами.
Кабінет міністрів провів позачергове засідання, під час якого ухвалили рішення щодо дозволу бригадам прямої закупки пікапів, багів та мотоциклів, а також ухвалили рішення щодо спрощеного списання майна.