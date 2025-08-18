НАТО є найкращою безпековою гарантією для України - Стефанчук

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 3946 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 6000 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
03:44 • 12867 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 32774 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 51515 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 96975 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 142329 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 90410 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 87586 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68067 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.6м/с
46%
748мм
Популярнi новини
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 13331 перегляди
"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18 серпня, 00:30 • 12144 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 14792 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 18136 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 17537 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 1362 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 4006 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 6080 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 97004 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 384435 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 35106 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 30063 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 65549 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 54205 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 121786 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
КАБ-500
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

НАТО є найкращою безпековою гарантією для України - Стефанчук

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що НАТО є найкращою безпековою гарантією для України. Український парламент продовжить реалізовувати стратегію держави щодо членства в Альянсі.

НАТО є найкращою безпековою гарантією для України - Стефанчук

Український парламент і надалі буде реалізовувати стратегію нашої держави на шляху до членства у Північноатлантичному Альянсі (НАТО).

НАТО є найкращою безпековою гарантією для нашої держави, сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації програми дій уряду, повідомляє УНН.

Деталі

Україна має свій визначений шлях і Україна потребує безпекових гарантій. І найкраща безпекова гарантія – це НАТО. Український парламент прийняв велику кількість законодавчих актів і ми готові далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання сумісності з НАТО, з Альянсом, є питанням внутрішнього виклику

- підкреслив Стефанчук.

За його словами, Верховна Раді і надалі втілюватиме стратегію в напрямку майбутнього членства в НАТО.

Український парламент готовий і надалі реалізовувати нашу стратегію на шляху до НАТО

- підкреслив Стефанчук.

 Доповнення

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко ініціювала аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ. Також перезапускаються конкурси на розподіл вуглеводнів з оновленими умовами.

Кабінет міністрів провів позачергове засідання, під час якого ухвалили рішення щодо дозволу бригадам прямої закупки пікапів, багів та мотоциклів, а також ухвалили рішення щодо спрощеного списання майна.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
НАТО
Руслан Стефанчук
Україна