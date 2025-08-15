Уряд провів позачергове засідання: бригади зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли

Кабінет міністрів провів позачергове засідання, під час якого ухвалили рішення щодо дозволу бригадам прямої закупки пікапів, багів та мотоциклів, а також ухвалили рішення щодо спрощеного списання майна.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту

За її словами, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли - без зайвої бюрократії.

Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій.

Також майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку.

Якщо воно до 1,7 млн гривень - процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну