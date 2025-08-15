$41.450.06
12:08 • 49266 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 47852 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 76664 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 48601 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 81051 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 40997 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 73074 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 102231 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 59076 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 216102 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Уряд провів позачергове засідання: бригади зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє військовим частинам напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли. Також спрощено порядок списання майна, втраченого або зношеного в боях.

Уряд провів позачергове засідання: бригади зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли

Кабінет міністрів провів позачергове засідання, під час якого ухвалили рішення щодо дозволу бригадам прямої закупки пікапів, багів та мотоциклів, а також ухвалили рішення щодо спрощеного списання майна.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту

- написала Свириденко. 

За її словами, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли - без зайвої бюрократії.

Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій.

Також майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку.

Якщо воно до 1,7 млн гривень - процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну

- додає Свириденко.

Також сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн гривень допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

15 мільйонів для родин полеглих добровольців: уряд сформував механізм виплат30.07.25, 18:31 • 9059 переглядiв

Окрім того, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де йшлося про збільшення фінансування для бригад на пряму закупівлю дронів та пікапів, а також розширення "Контракту 18–24", підготовку військових та зміну механізму вручення нагород.

Павло Башинський

Політика
Гривня
Юлія Свириденко
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат