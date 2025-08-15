Уряд провів позачергове засідання: бригади зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли
Київ • УНН
Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє військовим частинам напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли. Також спрощено порядок списання майна, втраченого або зношеного в боях.
Кабінет міністрів провів позачергове засідання, під час якого ухвалили рішення щодо дозволу бригадам прямої закупки пікапів, багів та мотоциклів, а також ухвалили рішення щодо спрощеного списання майна.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Провели позачерговий Кабмін. На доручення Ставки ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту
За її словами, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли - без зайвої бюрократії.
Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій.
Також майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку.
Якщо воно до 1,7 млн гривень - процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну
Також сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн гривень допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.
Окрім того, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де йшлося про збільшення фінансування для бригад на пряму закупівлю дронів та пікапів, а також розширення "Контракту 18–24", підготовку військових та зміну механізму вручення нагород.