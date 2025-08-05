“Контракт 18-24”, фінансування бригад, підготовка та нагороди: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де йшлося про збільшення фінансування для бригад на пряму закупівлю дронів та пікапів, а також розширення "Контракту 18–24", підготовку військових та зміну механізму вручення нагород. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів Ставку. Саме про те все, що мені вчора говорили наші військові на Харківщині. Дуже конкретна розмова була з ними. Всі питання сьогодні я поставив військовому командуванню, Генеральному штабу, міністру оборони України. Точно збільшимо фінанси для бригад на пряму закупівлю дронів. На понеділок має бути чіткий порядок дій, як бригади зможуть також напряму купувати пікапи – саме такі, які потрібні бригадам. Буде розширення "Контракту 18–24" – зараз ми пропрацьовуємо деталі

Також він доручив реалізувати питання підготовки, питання комунікації всередині армії між вищим командуванням і бригадами.

Ми домовились, що буде також регулярна комунікація зокрема з батальйонами, спробуємо зробити це так, щоб дійсно знати, які є потреби. Павло Паліса займається цим разом із Генштабом та командувачами. Ще одна принципова річ, про яку говорили, – це нагороди. На жаль, дуже часто так буває, що нагороди чекають місяцями – вже указ я підписав, уже формальності ми пройшли, а вручення немає. Надто багато бюрократії, і на всіх, абсолютно на всіх етапах – від подання до вручення. Будемо скорочувати цей шлях