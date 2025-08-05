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"Контракт 18-24", финансирование бригад, подготовка и награды: Зеленский провел Ставку

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где обсуждалось увеличение финансирования на прямую закупку дронов и пикапов для бригад. Также планируется расширение "Контракта 18–24" и изменение механизма вручения наград.

"Контракт 18-24", финансирование бригад, подготовка и награды: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где речь шла об увеличении финансирования для бригад на прямую закупку дронов и пикапов, а также расширении "Контракта 18–24", подготовке военных и изменении механизма вручения наград. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел Ставку. Именно о том всем, что мне вчера говорили наши военные на Харьковщине. Очень конкретный разговор был с ними. Все вопросы сегодня я поставил военному командованию, Генеральному штабу, министру обороны Украины. Точно увеличим финансы для бригад на прямую закупку дронов. На понедельник должен быть четкий порядок действий, как бригады смогут также напрямую покупать пикапы – именно такие, которые нужны бригадам. Будет расширение "Контракта 18–24" – сейчас мы прорабатываем детали 

- сказал Зеленский.

Также он поручил реализовать вопросы подготовки, вопросы коммуникации внутри армии между высшим командованием и бригадами.

Мы договорились, что будет также регулярная коммуникация, в частности, с батальонами, попробуем сделать это так, чтобы действительно знать, какие есть потребности. Павел Палиса занимается этим вместе с Генштабом и командующими. Еще одна принципиальная вещь, о которой говорили, – это награды. К сожалению, очень часто так бывает, что награды ждут месяцами – уже указ я подписал, уже формальности мы прошли, а вручения нет. Слишком много бюрократии, и на всех, абсолютно на всех этапах – от представления до вручения. Будем сокращать этот путь 

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах усовершенствовать систему контрактной службы в армии, опираясь на опыт программы "Контракт 18-24".

Павел Башинский

Войнаполитика
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина