Правительство провело внеочередное заседание: бригады смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы

Кабинет министров провел внеочередное заседание, во время которого приняли решение о разрешении бригадам прямой закупки пикапов, багги и мотоциклов, а также приняли решение об упрощенном списании имущества.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели внеочередной Кабмин. По поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта

По ее словам, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии.

Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой.

Также имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке.

Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену