Правительство провело внеочередное заседание: бригады смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы

12:08 • 53981 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 52469 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 83888 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 52411 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 87437 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 42830 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 74059 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 102606 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59278 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 218922 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 116779 просмотра
Китай предостерег западные компании от накопления редкоземельных металлов15 августа, 08:38 • 10256 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 75295 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 20220 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 14234 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 75910 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 117399 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Андрей Смирнов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Белый дом
Правительство провело внеочередное заседание: бригады смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Кабинет министров принял решение, позволяющее воинским частям напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы. Также упрощен порядок списания имущества, утраченного или изношенного в боях.

Правительство провело внеочередное заседание: бригады смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы

Кабинет министров провел внеочередное заседание, во время которого приняли решение о разрешении бригадам прямой закупки пикапов, багги и мотоциклов, а также приняли решение об упрощенном списании имущества.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Провели внеочередной Кабмин. По поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта

- написала Свириденко. 

По ее словам, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии.

Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой.

Также имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке.

Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену

- добавляет Свириденко.

Также семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн гривен помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременной помощью для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.

15 миллионов для семей погибших добровольцев: правительство сформировало механизм выплат30.07.25, 18:31 • 9059 просмотров

Кроме того, Минобороны инициировало законодательные изменения об отсрочке публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где речь шла об увеличении финансирования для бригад на прямую закупку дронов и пикапов, а также расширение "Контракта 18–24", подготовку военных и изменение механизма вручения наград.

Павел Башинский

политика
Гривна
Юлия Свириденко
Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат