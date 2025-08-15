Правительство провело внеочередное заседание: бригады смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы
Кабинет министров принял решение, позволяющее воинским частям напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы. Также упрощен порядок списания имущества, утраченного или изношенного в боях.
Кабинет министров провел внеочередное заседание, во время которого приняли решение о разрешении бригадам прямой закупки пикапов, багги и мотоциклов, а также приняли решение об упрощенном списании имущества.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Провели внеочередной Кабмин. По поручению Ставки приняли решения, которые помогут быстро закрыть потребности фронта
По ее словам, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии.
Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой.
Также имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке.
Если оно до 1,7 млн гривен - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену
Также семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн гривен помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременной помощью для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.
Кроме того, Минобороны инициировало законодательные изменения об отсрочке публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где речь шла об увеличении финансирования для бригад на прямую закупку дронов и пикапов, а также расширение "Контракта 18–24", подготовку военных и изменение механизма вручения наград.