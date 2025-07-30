15 миллионов для семей погибших добровольцев: правительство сформировало механизм выплат
Киев • УНН
Кабинет министров Украины 30 июля принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев. Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен, которая выплачивается поэтапно: 1/5 сразу и 4/5 равными частями в течение 40 месяцев.
Кабинет министров Украины в среду, 30 июля, принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев.
Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт правительства.
Кому предоставляются выплаты
Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины
На сайте правительства сообщается, что получить такую помощь могут члены семей погибших и умерших украинских военнослужащих-добровольцев, которые совместно с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны принимали участие в борьбе с российскими захватчиками.
Отмечается, что выплаты осуществляются семьям военных, погибших:
- с 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнения территории гибели;
- с 26.03.2022 - если лицо погибло на территории, где ведутся боевые действия (перечень прилагается).
Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата производится поэтапно:
- 1/5 - сразу;
- 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев.
Денежные выплаты семьям погибших в плену: в Минобороны объяснили, как будут выплачиваться 15 млн грн29.07.25, 20:32 • 6730 просмотров
Порядком устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи - она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между остальными
Как можно подать заявление на получение помощи:
- обычной почтой;
- электронной почтой;
- не нужно дублировать документы, если есть информация в государственных реестрах.
Кроме этого, определено, что должно делать Министерство по делам ветеранов.
Государственное учреждение:
- проверяет данные;
- запрашивает информацию о предыдущих выплатах;
- может заслушать заявителей, свидетелей;
- принимает решение в течение 1 месяца.
Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чтит достойно
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную помощь 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену, независимо от причины смерти. Выплаты распространяются также на случаи, произошедшие до вступления в силу новой нормы.