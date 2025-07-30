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15 миллионов для семей погибших добровольцев: правительство сформировало механизм выплат

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

Кабинет министров Украины 30 июля принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев. Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен, которая выплачивается поэтапно: 1/5 сразу и 4/5 равными частями в течение 40 месяцев.

15 миллионов для семей погибших добровольцев: правительство сформировало механизм выплат

Кабинет министров Украины в среду, 30 июля, принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт правительства.

Кому предоставляются выплаты

Правительство утвердило Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины

- сказано в сообщении.

На сайте правительства сообщается, что получить такую помощь могут члены семей погибших и умерших украинских военнослужащих-добровольцев, которые совместно с Вооруженными силами Украины и другими составляющими Сил обороны принимали участие в борьбе с российскими захватчиками.

Отмечается, что выплаты осуществляются семьям военных, погибших:

  • с 24.02.2022 по 25.03.2022 без уточнения территории гибели;
    • с 26.03.2022 - если лицо погибло на территории, где ведутся боевые действия (перечень прилагается).

      Общая сумма выплаты составляет 15 миллионов гривен. Выплата производится поэтапно:

      • 1/5 - сразу;
        • 4/5 - равными частями в течение 40 месяцев.

          Денежные выплаты семьям погибших в плену: в Минобороны объяснили, как будут выплачиваться 15 млн грн29.07.25, 20:32 • 6730 просмотров

          Порядком устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи - она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между остальными

          - сказано в сообщении.

          Как можно подать заявление на получение помощи:

          • обычной почтой;
            • электронной почтой;
              • не нужно дублировать документы, если есть информация в государственных реестрах.

                Кроме этого, определено, что должно делать Министерство по делам ветеранов.

                Государственное учреждение:

                • проверяет данные;
                  • запрашивает информацию о предыдущих выплатах;
                    • может заслушать заявителей, свидетелей;
                      • принимает решение в течение 1 месяца.

                        Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не оставляет своих - а поддерживает, защищает и чтит достойно

                        - отметили в КМУ.

                        Дополнение

                        Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную помощь 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену, независимо от причины смерти. Выплаты распространяются также на случаи, произошедшие до вступления в силу новой нормы.

                        Павел Зинченко

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