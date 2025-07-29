Денежные выплаты семьям погибших в плену: в Минобороны объяснили, как будут выплачиваться 15 млн грн

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что семьи военных, погибших в плену, гарантированно получат выплату в размере 15 миллионов гривен. Он уточнил, что эти средства будут поступать семьям погибших независимо от причины смерти в плену, пишет УНН со ссылкой на страницу Шмыгаля в Telegram.

Детали

Семьям военных, погибших в плену, гарантирована выплата 15 млн грн. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Зеленский. Во время военного положения денежная помощь будет поступать семьям независимо от причины смерти воина в плену - сообщил министр обороны.

Кроме того, по словам Шмыгаля, закон увеличивает с трех месяцев до одного года срок, в течение которого можно получить выплату в случае ранения или заболевания, которые привели к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности.

Эти нормы также распространяются на уволенных с военной службы лиц, частично утративших трудоспособность вследствие этих же причин - уточнил Шмыгаль.

Глава Минобороны также уточнил, что закон четко регулирует вопросы финансовой поддержки украинских воинов и их семей.

Это справедливое признание их подвига и сильный шаг для того, чтобы поддержать тех, кто отдал самое ценное в войне за независимость Украины - подчеркнул Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную помощь 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену, независимо от причины смерти. Выплаты распространяются также на случаи, произошедшие до вступления в силу новой нормы.

Президент подписал Закон 4498-IX, который расширяет круг членов семей погибших военнослужащих, имеющих право на денежную помощь, включая иждивенцев. Закон обеспечивает выплаты в случаях гибели в плену, инвалидности или частичной потери трудоспособности.