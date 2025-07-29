Сім'ї загиблих у полоні військових зможуть отримати 15 млн грн: Президент підписав закон
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу обсягом 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні - незалежно від причини смерті. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Деталі
"Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до закону, який гарантує одноразову грошову допомогу. Підписаним законом гарантується одноразова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні - незалежно від причини смерті (4546-IX)", - ідеться в повідомленні
Повідомляється, що до цього часу така допомога виплачувалась лише у випадку загибелі внаслідок поранення, травми або каліцтва, а смерть у полоні - навіть під час воєнного стану - компенсувалася у значно меншому обсязі.
Цей закон, як зазначається, виправляє несправедливість та визнає: полон - це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць знаходиться за ґратами ворожої в’язниці.
"Важливо: виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою", - наголошується у повідомленні.
Доповнення
У липні Верховна Рада ухвалила закон №13168, який офіційно прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини полонених, які померли внаслідок поранень, хвороб або катувань, отримають одноразову грошову допомогу від держави в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень.