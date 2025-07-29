Сім'ї загиблих у полоні військових зможуть отримати 15 млн грн: Президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує одноразову допомогу обсягом 15 млн грн родинам військовослужбовців, які загинули в полоні - незалежно від причини смерті. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

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"Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до закону, який гарантує одноразову грошову допомогу. Підписаним законом гарантується одноразова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули в полоні - незалежно від причини смерті (4546-IX)", - ідеться в повідомленні

Повідомляється, що до цього часу така допомога виплачувалась лише у випадку загибелі внаслідок поранення, травми або каліцтва, а смерть у полоні - навіть під час воєнного стану - компенсувалася у значно меншому обсязі.

Цей закон, як зазначається, виправляє несправедливість та визнає: полон - це не перерва у службі, а її продовження, навіть якщо боєць знаходиться за ґратами ворожої в’язниці.

"Важливо: виплати поширюються також на випадки, що сталися до набрання чинності новою нормою", - наголошується у повідомленні.

Доповнення

У липні Верховна Рада ухвалила закон №13168, який офіційно прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини полонених, які померли внаслідок поранень, хвороб або катувань, отримають одноразову грошову допомогу від держави в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень.