Семьи погибших в плену военных смогут получить 15 млн грн: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную помощь в размере 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену – независимо от причины смерти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в закон, который гарантирует единовременную денежную помощь. Подписанным законом гарантируется единовременная помощь в размере 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших в плену – независимо от причины смерти (4546-IX)", – говорится в сообщении.

Сообщается, что до этого времени такая помощь выплачивалась только в случае гибели в результате ранения, травмы или увечья, а смерть в плену – даже во время военного положения – компенсировалась в значительно меньшем объеме.

Этот закон, как отмечается, исправляет несправедливость и признает: плен – это не перерыв в службе, а ее продолжение, даже если боец находится за решеткой вражеской тюрьмы.

"Важно: выплаты распространяются также на случаи, произошедшие до вступления в силу новой нормы", – отмечается в сообщении.

Дополнение

В июле Верховная Рада приняла закон №13168, который официально приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи пленных, умерших в результате ранений, болезней или пыток, получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен.