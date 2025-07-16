Загибель у полоні прирівняли до смерті на фронті: держава виплачуватиме сім’ям по 15 млн грн

Верховна Рада ухвалила закон №13168, який офіційно прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини полонених, які померли внаслідок поранень, хвороб або катувань, отримають одноразову грошову допомогу від держави в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень. Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила важливий закон №13168: тепер смерть українського військового у полоні офіційно прирівнюється до загибелі на полі бою", - написала вона на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Це означає, що родини захисників, які загинули у ворожому полоні через:

хвороби;

поранення;

катування.

"мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень", пояснила нардепка.

"Законопроєкт №13168 вже пройшов друге читання", - додала Мезенцева.

Довідка

Якщо після другого читання законопроєкт не потребує подальших змін, відбувається голосування за нього в цілому як за закон. Якщо законопроєкт прийнято в цілому, він підписується Головою Верховної Ради та Президентом, після чого набуває чинності.

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