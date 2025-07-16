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Загибель у полоні прирівняли до смерті на фронті: держава виплачуватиме сім’ям по 15 млн грн

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон №13168, який прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини загиблих у полоні отримають одноразову грошову допомогу від держави у розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень.

Загибель у полоні прирівняли до смерті на фронті: держава виплачуватиме сім’ям по 15 млн грн

Верховна Рада ухвалила закон №13168, який офіційно прирівнює загибель українського військового у ворожому полоні до загибелі на полі бою. Родини полонених, які померли внаслідок поранень, хвороб або катувань, отримають одноразову грошову допомогу від держави в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень. Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила важливий закон №13168: тепер смерть українського військового у полоні офіційно прирівнюється до загибелі на полі бою", - написала вона на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Це означає, що родини захисників, які загинули у ворожому полоні через:

  • хвороби;
    • поранення;
      • катування.

        "мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі щонайменше 15 мільйонів гривень", пояснила нардепка.

        "Законопроєкт №13168 вже пройшов друге читання", - додала Мезенцева.

        Довідка

        Якщо після другого читання законопроєкт не потребує подальших змін, відбувається голосування за нього в цілому як за закон. Якщо законопроєкт прийнято в цілому, він підписується Головою Верховної Ради та Президентом, після чого набуває чинності. 

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        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

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