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Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію

Київ • УНН

 • 8416 перегляди

В Україні стартувала вступна кампанія, і діти ветеранів війни та військовослужбовців мають право на пільги. Держава забезпечує цільову підтримку для здобуття вищої освіти, включаючи оплату навчання, пільгові кредити та соціальні стипендії.

Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію

В Україні стартувала вступна кампанія до вищих закладів освіти. Одне з найактуальніших питань, пов’язаних зі вступом, є тема пільг, якими можуть скористатися діти ветеранів війни та військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Про основні можливості, передбачені для такої категорії вступників, розповідає УНН.

Який закон регулює пільги для дітей військових

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям цільову підтримку для здобуття вищої освіти в державних та комунальних закладах освіти.

Про що йдеться:

•  повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

•  пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

•  соціальні стипендії;

•  безоплатне забезпечення підручниками;

•  безоплатний доступ до мережі "Інтернет", систем баз даних у закладах освіти;

•  безоплатне проживання в гуртожитку.

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Як це працює для дітей учасників бойових дій

Державна підтримка під час здобуття освіти поширюється на дітей учасників бойових дій, які не досягли 23 років і в разі їхнього навчання за денною формою.

Іншими словами, абітурієнти, діти, які вчаться заочно, а також ті, кому 23 і більше років, не мають освітніх пільг. Тож діти учасників бойових дій мають проходити вступні випробування на загальних умовах. При цьому діти УБД під час вступу до вишів можуть розраховувати на переведення на вакантні бюджетні місця.

Пільга починає діяти після того, як рекомендовані на бюджетну форму навчання абітурієнти виконають вимоги до зарахування, і якщо після цього залишаться вільні бюджетні місця.

Умови для переведення на вакантні бюджетні місця:

•  відсутність рекомендації на зарахування на бюджет за жодною із поданих заяв;

•  наявність вільних бюджетних місць після зарахування вступників, які посіли вищі місця в рейтинговому списку.

Крім того, необхідно взяти до уваги, що переведення на бюджет передбачає спочатку зарахування на контракт. Якщо ж під час вступу абітурієнт отримав рекомендацію на зарахування, навіть від того вишу, який для нього не пріоритетний, то пільга не діятиме.

Довгострокові пільгові кредити на освіту

Це ще один з варіантів здобуття освіти. Кредит надається на 15 років з 3% річних. Розбивається він на 15 платежів. За можливості, погасити його можна достроково.

Також є варіанти, коли вас можуть звільнити від сплати кредиту та відсотків:

•  у разі, якщо вступник маєте інвалідність І групи;

•  або після навчання він пропрацював за здобутим фахом у держустанові в сільській місцевості.

Крім того, є знижки при сплаті кредиту:

•  лише сам кредит без відсотків ви зможете оплачувати, якщо маєте одну дитину;

•  75% кредиту — якщо у вас двоє дітей;

•  50% кредиту — якщо у вас троє та більше дітей.

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Що потрібно, аби скористатися пільгами

Для отримання пільг потрібно підтвердити статус. Серед документів, які необхідно подати:

•  посвідчення учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;

•  свідоцтво про народження дитини;

•  довідка ВПО або про місце проживання;

•  довідка з ЄДЕБО про статус у системі освіти.

Варто зазначити, що необхідно подавати достовірні документи. Якщо надана інформація виявиться неправдивою, студент втрачає право на допомогу і несе відповідальність згідно із законом.

Переведення на бюджет

Якщо дитині учасника бойових дій вдалося вступити або перевестися на бюджет, але не вистачає балів для отримання академічної стипендії, вона може розраховувати на виплату соціальної стипендії. Вона менша за академічну, та все ж цей кращий варіант, ніж нічого:

•  у закладах вищої освіти – 1180 грн;

•  у закладах фахової передвищої освіти – 890 грн.

Щоб оформити соціальну стипендію, необхідно подати заяву до адміністрації навчального закладу, а також додати до неї копію посвідчення учасника бойових дій.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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