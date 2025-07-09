Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию

В Украине стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. Один из самых актуальных вопросов, связанных с поступлением, — тема льгот, которыми могут воспользоваться дети ветеранов войны и военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Об основных возможностях, предусмотренных для такой категории абитуриентов, рассказывает УНН.

Какой закон регулирует льготы для детей военных

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям целевую поддержку для получения высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

О чем идет речь:

• полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

• льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

• социальные стипендии;

• бесплатное обеспечение учебниками;

• бесплатный доступ к сети "Интернет", системам баз данных в учебных заведениях;

• бесплатное проживание в общежитии.

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Как это работает для детей участников боевых действий

Государственная поддержка при получении образования распространяется на детей участников боевых действий, не достигших 23 лет и в случае их обучения по дневной форме.

Иными словами, абитуриенты, дети, которые учатся заочно, а также те, кому 23 и более лет, не имеют образовательных льгот. Поэтому дети участников боевых действий должны проходить вступительные испытания на общих условиях. При этом дети УБД при поступлении в вузы могут рассчитывать на перевод на вакантные бюджетные места.

Льгота начинает действовать после того, как рекомендованные на бюджетную форму обучения абитуриенты выполнят требования к зачислению, и если после этого останутся свободные бюджетные места.

Условия для перевода на вакантные бюджетные места:

• отсутствие рекомендации на зачисление на бюджет по ни одному из поданных заявлений;

• наличие свободных бюджетных мест после зачисления поступающих, занявших более высокие места в рейтинговом списке.

Кроме того, необходимо принять во внимание, что перевод на бюджет предусматривает сначала зачисление на контракт. Если же при поступлении абитуриент получил рекомендацию на зачисление, даже от того вуза, который для него не приоритетен, то льгота не будет действовать.

Долгосрочные льготные кредиты на образование

Это еще один из вариантов получения образования. Кредит предоставляется на 15 лет с 3% годовых. Разбивается он на 15 платежей. По возможности, погасить его можно досрочно.

Также есть варианты, когда вас могут освободить от уплаты кредита и процентов:

• в случае, если поступающий имеет инвалидность I группы;

• или после обучения он проработал по полученной специальности в госучреждении в сельской местности.

Кроме того, есть скидки при уплате кредита:

• только сам кредит без процентов вы сможете оплачивать, если у вас один ребенок;

• 75% кредита — если у вас двое детей;

• 50% кредита — если у вас трое и более детей.

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Что нужно, чтобы воспользоваться льготами

Для получения льгот нужно подтвердить статус. Среди документов, которые необходимо подать:

• удостоверение участника боевых действий или члена семьи погибшего;

• свидетельство о рождении ребенка;

• справка ВПЛ или о месте жительства;

• справка из ЕДЭБО о статусе в системе образования.

Стоит отметить, что необходимо подавать достоверные документы. Если предоставленная информация окажется ложной, студент теряет право на помощь и несет ответственность согласно закону.

Перевод на бюджет

Если ребенку участника боевых действий удалось поступить или перевестись на бюджет, но не хватает баллов для получения академической стипендии, он может рассчитывать на выплату социальной стипендии. Она меньше академической, но все же это лучший вариант, чем ничего:

• в учреждениях высшего образования – 1180 грн;

• в учреждениях профессионального предвысшего образования – 890 грн.

Чтобы оформить социальную стипендию, необходимо подать заявление в администрацию учебного заведения, а также приложить к нему копию удостоверения участника боевых действий.

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