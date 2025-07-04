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Абитуриенты уже создали до 139 тысяч е-кабинетов: детали регистрации

Киев • УНН

 • 358 просмотра

По состоянию на утро 4 июля создано почти 139 тысяч электронных кабинетов абитуриентов, из которых более 70 тысяч – абитуриенты после 11 классов. Всего подано более 58 тысяч заявлений на поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на основе 9 классов.

Абитуриенты уже создали до 139 тысяч е-кабинетов: детали регистрации

Абитуриенты уже создали почти 139 тысяч электронных кабинетов, половина из которых - абитуриенты после 11 классов общего среднего образования, сообщили в ГП "Инфоресурс" данные на утро 4 июля, пишет УНН.

Детали

"Всего создано почти 139 тыс. кабинетов", - говорится в статистике по регистрации электронных кабинетов абитуриентов и подаче заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

Как сообщается, из них:

  • 51 391 - на основе базового среднего образования (после 9 классов);
    • 70 616 - на основе полного общего среднего образования (после 11 классов);
      • 1 332 - на основе диплома квалифицированного рабочего;
        • 8 799 - на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр);
          • 6 541 - на основе НРК6 (бакалавр);
            • 226 - на основе НРК7 (специалист, магистр).

              Также указано, что подано более 58 тыс. заявлений (поступление в учреждения ФПО на основе 9 классов).

              Дополнение

              С 1 июля доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего и профессионального образования. Этот кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление.

              С 1 июля начинается вступительная кампания в ПТУ: в МОН объяснили, что нужно для поступления30.06.25, 11:13 • 1831 просмотр

              Зарегистрировать электронный кабинет можно не только 1 июля, такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года, однако стоит ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по траектории поступления, указали в МОН.

              Если вы создавали кабинет в предыдущие годы, на этот раз нужно зарегистрировать новый. Все прошлогодние кабинеты аннулированы.

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              Образование
              Министерство образования и науки Украины
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