Вступники вже створили до 139 тисяч е-кабінетів: деталі реєстрації
Київ • УНН
Станом на ранок 4 липня створено майже 139 тисяч електронних кабінетів вступників, з яких понад 70 тисяч – абітурієнти після 11 класів. Загалом подано понад 58 тисяч заяв на вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів.
Вступники вже створили майже 139 тисяч електронних кабінетів, половину з яких - абітурієнти після 11 класів загальної середньої освіти, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 4 липня, пише УНН.
Деталі
"Загалом створено майже 139 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Як повідомляється, з них:
- 51 391 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
- 70 616 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
- 1 332 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
- 8 799 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
- 6 541 - на основі НРК6 (бакалавр);
- 226 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).
Також вказано, що подано більш як 58 тис. заяв (вступ до закладів ФПО на основі 9 класів).
Доповнення
З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.
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Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.
Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.