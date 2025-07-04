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Вступники вже створили до 139 тисяч е-кабінетів: деталі реєстрації

Київ • УНН

 • 483 перегляди

Станом на ранок 4 липня створено майже 139 тисяч електронних кабінетів вступників, з яких понад 70 тисяч – абітурієнти після 11 класів. Загалом подано понад 58 тисяч заяв на вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів.

Вступники вже створили до 139 тисяч е-кабінетів: деталі реєстрації

Вступники вже створили майже 139 тисяч електронних кабінетів, половину з яких - абітурієнти після 11 класів загальної середньої освіти, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 4 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено майже 139 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Як повідомляється, з них:

  • 51 391 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
    • 70 616 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
      • 1 332 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
        • 8 799 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
          • 6 541 - на основі НРК6 (бакалавр);
            • 226 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

              Також вказано, що подано більш як 58 тис. заяв (вступ до закладів ФПО на основі 9 класів).

              Доповнення

              З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.

              З 1 липня розпочинається вступна кампанія до профтехів: в МОН пояснили, що потрібно для вступу30.06.25, 11:13 • 1831 перегляд

              Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.

              Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Освіта
              Міністерство освіти і науки України
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