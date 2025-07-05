От поступающих после 11 классов начали прием заявлений на диплом квалифицированного рабочего

Сегодня, 5 июля, в электронных кабинетах открыта возможность подачи заявлений для поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования (ПЗСО, 11 классов) и диплома квалифицированного рабочего (профобразование). Об этом говорится на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, пишет УНН.

Прием заявлений на бюджет и контракт продолжается до:

26 июля (18:00) — для поступления по собеседованиям, творческим конкурсам;

2 августа (18:00) — для поступления по сертификатам НМТ.

После этого учреждения смогут проводить дополнительный набор только на контракт (до 20 октября).

Чтобы подать заявления, нужно создать или войти в уже созданный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

после подачи первого заявления в электронном кабинете ничего изменить нельзя, внимательно проверьте внесенные данные;

если вы имеете право на льготу, то ДО подачи заявлений рекомендуем обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в Реестр лиц со специальными условиями поступления. Тогда ваша льгота будет отображаться в разделе «Специальные условия поступления»;

к каждому заявлению необходимо добавить текст мотивационного письма. Оно должно соответствовать требованиям, определенным учебным заведением к конкретному конкурсному предложению. Ознакомьтесь с ними во вкладке «Требования» в модуле подачи заявлений;

все поданные заявления отображаются в соответствующем меню электронного кабинета, однако они могут появиться там не сразу, а через некоторое время;

вы можете отменить поданное заявление, если оно еще не было рассмотрено учебным заведением. Для этого выберите нужное заявление и во вкладке «Активные действия» нажмите «Отменить».

Списки поступающих, рекомендованных к зачислению, будут опубликованы с 7 по 9 августа. Подтвердить выбор места обучения на бюджет нужно будет до 18:00 13 августа.

Поступающим, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут быть предоставлены рекомендации на зачисление на бюджет, если такие места появились после обновления, не позднее 12:00 14 августа. Поэтому подтвердить выбор места для таких поступающих нужно до 18:00 15 августа.

Зачисление на бюджет продлится до 18:00 16 августа, а на контракт — до 30 августа.

Напомним

По состоянию на утро 5 июля создано более 161 тысячи электронных кабинетов поступающих, из которых 84 840 – на основе полного общего среднего образования. Подано уже более 71 тысячи заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.