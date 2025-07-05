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От поступающих после 11 классов начали прием заявлений на диплом квалифицированного рабочего

Киев • УНН

 • 186 просмотра

С 5 июля открыта подача заявлений для поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования и диплома квалифицированного рабочего. Прием заявлений на бюджет и контракт длится до 26 июля для поступления по собеседованиям и творческим конкурсам, и до 2 августа для поступления по сертификатам НМТ.

От поступающих после 11 классов начали прием заявлений на диплом квалифицированного рабочего

Сегодня, 5 июля, в электронных кабинетах открыта возможность подачи заявлений для поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования на основе полного общего среднего образования (ПЗСО, 11 классов) и диплома квалифицированного рабочего (профобразование). Об этом говорится на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, пишет УНН.

Прием заявлений на бюджет и контракт продолжается до:

  • 26 июля (18:00) — для поступления по собеседованиям, творческим конкурсам;
    • 2 августа (18:00) — для поступления по сертификатам НМТ.

      После этого учреждения смогут проводить дополнительный набор только на контракт (до 20 октября).

      Чтобы подать заявления, нужно создать или войти в уже созданный кабинет на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

      Моменты, на которые стоит обратить внимание:

      • после подачи первого заявления в электронном кабинете ничего изменить нельзя, внимательно проверьте внесенные данные;
        • если вы имеете право на льготу, то ДО подачи заявлений рекомендуем обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в Реестр лиц со специальными условиями поступления. Тогда ваша льгота будет отображаться в разделе «Специальные условия поступления»;
          • к каждому заявлению необходимо добавить текст мотивационного письма. Оно должно соответствовать требованиям, определенным учебным заведением к конкретному конкурсному предложению. Ознакомьтесь с ними во вкладке «Требования» в модуле подачи заявлений;
            • все поданные заявления отображаются в соответствующем меню электронного кабинета, однако они могут появиться там не сразу, а через некоторое время;
              • вы можете отменить поданное заявление, если оно еще не было рассмотрено учебным заведением. Для этого выберите нужное заявление и во вкладке «Активные действия» нажмите «Отменить».

                Списки поступающих, рекомендованных к зачислению, будут опубликованы с 7 по 9 августа. Подтвердить выбор места обучения на бюджет нужно будет до 18:00 13 августа.

                Поступающим, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут быть предоставлены рекомендации на зачисление на бюджет, если такие места появились после обновления, не позднее 12:00 14 августа. Поэтому подтвердить выбор места для таких поступающих нужно до 18:00 15 августа. 

                Зачисление на бюджет продлится до 18:00 16 августа, а на контракт — до 30 августа.

                Напомним

                По состоянию на утро 5 июля создано более 161 тысячи электронных кабинетов поступающих, из которых 84 840 – на основе полного общего среднего образования. Подано уже более 71 тысячи заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.

                Ольга Розгон

                Ольга Розгон

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