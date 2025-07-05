Вступ-2025: електронних кабінетів цього року поменшало на 7,5%

Вступники цього року вже створили понад 161 тисячу електронних кабінетів, що на майже 7,5% менше, ніж на аналогічну дату торік, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 5 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено понад 161 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

З них:

55 734 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);

84 840 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);

1 629 - на основі диплома кваліфікованого робітника;

10 849 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);

8 074 - на основі НРК6 (бакалавр);

272 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

Подано більш як 71 тис. заяв (вступ до закладів ФПО).

Додамо, за даними "Інфоресурсу", на 5 липня 2024 року загалом було створено понад 174 тис. електронних кабінетів.

Доповнення

З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.

Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.

Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.