Вступ-2025: електронних кабінетів цього року поменшало на 7,5%

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 63667 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 125823 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 65672 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 77295 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 106297 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 188239 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 195403 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171457 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168288 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 104251 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
38%
753мм
Популярнi новини
Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком4 липня, 23:52 • 6843 перегляди
NVIDIA стала найдорожчою компанією в світі, випередивши Microsoft та Apple5 липня, 00:34 • 5475 перегляди
Незаконно зайняв землю біля озера та збудував альтанки для оренди: у Києві судитимуть винахідливого "підприємця"5 липня, 01:51 • 7718 перегляди
Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід05:41 • 3328 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо06:38 • 1954 перегляди
Публікації
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 63668 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 125825 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 89885 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 94871 перегляди
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 200027 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт08:59 • 98 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 129447 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 160233 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 134969 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 135840 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Вступ-2025: електронних кабінетів цього року поменшало на 7,5%

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Станом на ранок 5 липня створено понад 161 тисячу електронних кабінетів вступників, з яких 84 840 – на основі повної загальної середньої освіти. Подано вже понад 71 тисячу заяв до закладів фахової передвищої освіти.

Вступ-2025: електронних кабінетів цього року поменшало на 7,5%

Вступники цього року вже створили понад 161 тисячу електронних кабінетів, що на майже 7,5% менше, ніж на аналогічну дату торік, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 5 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено понад 161 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

З них:

  • 55 734 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
    • 84 840 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
      • 1 629 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
        • 10 849 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
          • 8 074 - на основі НРК6 (бакалавр);
            • 272 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр).

              Подано більш як 71 тис. заяв (вступ до закладів ФПО).

              Додамо, за даними "Інфоресурсу", на 5 липня 2024 року загалом було створено понад 174 тис. електронних кабінетів.

              Доповнення

              З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.

              Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.

              Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              Освіта
              Міністерство освіти і науки України
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9