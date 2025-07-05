Поступление-2025: электронных кабинетов в этом году стало на 7,5% меньше
Киев • УНН
По состоянию на утро 5 июля создано более 161 тысячи электронных кабинетов абитуриентов, из которых 84 840 – на основе полного общего среднего образования. Подано уже более 71 тысячи заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.
Абитуриенты в этом году уже создали более 161 тысячи электронных кабинетов, что почти на 7,5% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году, сообщили в ГП "Инфоресурс" данные на утро 5 июля, пишет УНН.
Детали
"Всего создано более 161 тыс. кабинетов", - говорится в статистике по регистрации электронных кабинетов абитуриентов и подаче заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.
Из них:
- 55 734 - на основе базового среднего образования (после 9 классов);
- 84 840 - на основе полного общего среднего образования (после 11 классов);
- 1 629 - на основе диплома квалифицированного рабочего;
- 10 849 - на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр);
- 8 074 - на основе НРК6 (бакалавр);
- 272 - на основе НРК7 (специалист, магистр).
Подано более 71 тыс. заявлений (поступление в учреждения ФПО).
Добавим, по данным "Инфоресурса", на 5 июля 2024 года всего было создано более 174 тыс. электронных кабинетов.
Дополнение
С 1 июля доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего и профессионального образования. Этот кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление.
Зарегистрировать электронный кабинет можно не только 1 июля, такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года, однако стоит ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по траектории поступления, отметили в МОН.
Если вы создавали кабинет в предыдущие годы, на этот раз нужно зарегистрировать новый. Все прошлогодние кабинеты аннулированы.