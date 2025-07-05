Від вступників після 11 класів почали прийом заяв на диплом кваліфікованого робітника

Сьогодні, 5 липня, в електронних кабінетах відкрито можливість подання заяв для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО, 11 класів) та диплома кваліфікованого робітника (профосвіта). Про це йдеться на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, пише УНН.

Прийом заяв на бюджет та контракт триває до:

26 липня (18:00) — для вступу за співбесідами, творчими конкурсами;

2 серпня (18:00) — для вступу за сертифікатами НМТ.

Після цього заклади зможуть проводити додатковий набір лише на контракт (до 20 жовтня).

Щоб подати заяви, потрібно створити або увійти в уже створений кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.

Моменти на які варто звернути увагу:

після подання першої заяви в електронному кабінеті нічого змінити уважно перевірте внесені дані;

якщо ви маєте право на пільгу, то ДО подання заяв рекомендуємо звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації в Реєстр осіб зі спеціальними умовами вступу. Відтак ваша пільга відображатиметься в розділі «Спеціальні умови вступу»;

до кожної заяви необхідно додати текст мотиваційного листа. Він має відповідати вимогам, визначеним закладом освіти до конкретної конкурсної пропозиції. Ознайомтеся з ними у вкладці «Вимоги» в модулі подання заяв;

усі подані заяви відображаються у відповідному меню електронного кабінету, однак вони можуть з’явитися там не одразу, а через певний час;

ви можете скасувати подану заяву, якщо вона ще не була розглянута закладом освіти. Для цього оберіть потрібну заяву й у вкладці «Активні дії» натисніть «Скасувати».

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені з 7 до 9 серпня. Підтвердити вибір місця навчання на бюджет потрібно буде до 18:00 13 серпня.

Вступникам, з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку, можуть бути надані рекомендації на зарахування на бюджет, якщо такі місця зʼявились після оновлення, не пізніше 12:00 14 серпня. Тому підтвердити вибір місця для таких вступників потрібно до 18:00 15 серпня.

Зарахування на бюджет триватиме до 18:00 16 серпня, а на контракт — до 30 серпня.

Нагадаємо

Станом на ранок 5 липня створено понад 161 тисячу електронних кабінетів вступників, з яких 84 840 – на основі повної загальної середньої освіти. Подано вже понад 71 тисячу заяв до закладів фахової передвищої освіти.