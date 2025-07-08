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Украина будет привлекать к сотрудничеству преподавателей из 250 лучших университетов мира

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Совет Фонда Президента Украины поддержал программу привлечения преподавателей из ведущих зарубежных университетов. Иностранные лекторы будут преподавать студентам в Украине от трех до девяти месяцев или дистанционно.

Украина будет привлекать к сотрудничеству преподавателей из 250 лучших университетов мира

Совет Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта поддержал запуск новой программы, которая позволит привлекать известных общественных деятелей и преподавателей из ведущих зарубежных университетов к преподаванию студентам в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Как пояснили в Офисе Президента, несмотря на то, что иностранные преподаватели и раньше проводили лекции в Украине, эта программа позволит значительно расширить географию сотрудничества и развить взаимодействие не только с частными, но и с государственными учреждениями высшего образования.

Украинские вузы смогут приглашать лекторов из 250 лучших университетов мира, в частности MIT, Cambridge, Oxford, Harvard и Columbia University.

Иностранные преподаватели не только будут проводить лекции онлайн, но и будут обучать студентов непосредственно в Украине в течение трех – девяти месяцев.

Привлечение иностранных преподавателей в украинские учреждения высшего образования позволит улучшить качество образования и, в конце концов, вернуть в Украину больше студентов из числа тех, кто выехал за границу из-за войны

– подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская.

Сотрудничество с иностранными университетами также будет способствовать повышению позиций украинских ЗВО в международных рейтингах.

Это не только об обмене опытом – это о доверии к потенциалу нашей системы образования, о создании реальных возможностей внутри страны даже во время войны. Борьба за таланты происходит не только в Украине, но и в пределах всего мира. Для нас важно, чтобы Украина имела убедительные позиции в глобальном академическом диалоге

- добавила советник - уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник.

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Отбор преподавателей будет проходить онлайн в электронной системе. Заявки кандидатов оценят эксперты. После этого на основе всех оценок по четко определенным критериям будет сформирован рейтинг.

Объявление конкурса состоится после того, как Кабинет Министров Украины утвердит соответствующее постановление.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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Украина
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