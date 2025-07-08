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Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Рада Фонду Президента України підтримала програму залучення викладачів із провідних закордонних університетів. Іноземні лектори викладатимуть студентам в Україні від трьох до дев'яти місяців або дистанційно.

Україна залучатиме до співпраці викладачів із 250 найкращих університетів світу

Рада Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту підтримала запуск нової програми, яка дасть змогу залучати відомих громадських діячів і викладачів із провідних закордонних університетів до викладання студентам в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Як пояснили в Офісі Президента, попри те, що іноземні викладачі й раніше проводили лекції в Україні, ця програма дасть змогу значно розширити географію співпраці та розвинути взаємодію не лише з приватними, а й із державними закладами вищої освіти.

Українські виші зможуть запрошувати лекторів із 250 найкращих університетів світу, зокрема MIT, Cambridge, Oxford, Harvard та Columbia University. 

Іноземні викладачі не лише проводитимуть лекції онлайн, а й навчатимуть студентів безпосередньо в Україні впродовж трьох – дев'яти місяців. 

Залучення іноземних викладачів в українські заклади вищої освіти дасть змогу поліпшити якість освіти та, зрештою, повернути в Україну більше студентів із-поміж тих, хто виїхав за кордон через війну

– наголосила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська.

Співпраця з іноземними університетами також сприятиме підвищенню позицій українських ЗВО в міжнародних рейтингах. 

Це не лише про обмін досвідом – це про довіру до потенціалу нашої системи освіти, про створення реальних можливостей усередині країни навіть під час війни. Боротьба за таланти відбувається не тільки в Україні, а й у межах усього світу. Для нас важливо, щоб Україна мала переконливі позиції у глобальному академічному діалозі

- додала наголосила радниця - уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

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Відбір викладачів відбуватиметься онлайн в електронній системі. Заявки кандидатів оцінять експерти. Після цього на основі всіх оцінок за чітко визначеними критеріями буде сформований рейтинг.

Оголошення конкурсу відбудеться після того, як Кабінет Міністрів України затвердить відповідну постанову.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоОсвіта
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