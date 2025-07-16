Гибель в плену приравняли к смерти на фронте: государство будет выплачивать семьям по 15 млн грн

Верховная Рада приняла закон №13168, который официально приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи пленных, умерших в результате ранений, болезней или пыток, получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен. Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада приняла важный закон №13168: теперь смерть украинского военного в плену официально приравнивается к гибели на поле боя", - написала она на своей официальной странице в Telegram.

Это означает, что семьи защитников, погибших во вражеском плену из-за:

болезни;

ранения;

пытки.

"имеют право на единовременную денежную помощь в размере не менее 15 миллионов гривен", пояснила нардеп.

"Законопроект №13168 уже прошел второе чтение", - добавила Мезенцева.

Справка

Если после второго чтения законопроект не требует дальнейших изменений, происходит голосование за него в целом как за закон. Если законопроект принят в целом, он подписывается Председателем Верховной Рады и Президентом, после чего вступает в силу.

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