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Гибель в плену приравняли к смерти на фронте: государство будет выплачивать семьям по 15 млн грн

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Верховная Рада приняла закон №13168, который приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи погибших в плену получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен.

Гибель в плену приравняли к смерти на фронте: государство будет выплачивать семьям по 15 млн грн

Верховная Рада приняла закон №13168, который официально приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи пленных, умерших в результате ранений, болезней или пыток, получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен. Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада приняла важный закон №13168: теперь смерть украинского военного в плену официально приравнивается к гибели на поле боя", - написала она на своей официальной странице в Telegram.

Это означает, что семьи защитников, погибших во вражеском плену из-за:

  • болезни;
    • ранения;
      • пытки.

        "имеют право на единовременную денежную помощь в размере не менее 15 миллионов гривен", пояснила нардеп.

        "Законопроект №13168 уже прошел второе чтение", - добавила Мезенцева.

        Справка

        Если после второго чтения законопроект не требует дальнейших изменений, происходит голосование за него в целом как за закон. Если законопроект принят в целом, он подписывается Председателем Верховной Рады и Президентом, после чего вступает в силу. 

        Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию09.07.25, 16:25 • 106496 просмотров

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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