Гибель в плену приравняли к смерти на фронте: государство будет выплачивать семьям по 15 млн грн
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон №13168, который приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи погибших в плену получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен.
Верховная Рада приняла закон №13168, который официально приравнивает гибель украинского военного во вражеском плену к гибели на поле боя. Семьи пленных, умерших в результате ранений, болезней или пыток, получат единовременную денежную помощь от государства в размере не менее 15 миллионов гривен. Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева, пишет УНН.
Детали
"Верховная Рада приняла важный закон №13168: теперь смерть украинского военного в плену официально приравнивается к гибели на поле боя", - написала она на своей официальной странице в Telegram.
Это означает, что семьи защитников, погибших во вражеском плену из-за:
- болезни;
- ранения;
- пытки.
"имеют право на единовременную денежную помощь в размере не менее 15 миллионов гривен", пояснила нардеп.
"Законопроект №13168 уже прошел второе чтение", - добавила Мезенцева.
Справка
Если после второго чтения законопроект не требует дальнейших изменений, происходит голосование за него в целом как за закон. Если законопроект принят в целом, он подписывается Председателем Верховной Рады и Президентом, после чего вступает в силу.
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