В Україні на тлі угоди з США ініціювали аудит власників дозволів на стратегічних родовищах

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що ініціювала аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ, пише УНН.

Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах - написала Свириденко у Telegram.

Деталі

З її слів планцють, "перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку". Такі об’єкти, з її слів, або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів.

"Також вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це - виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - зазначила Прем'єр.

"Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України", - наголосила вона.