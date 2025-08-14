В Україні на тлі угоди з США ініціювали аудит власників дозволів на стратегічних родовищах

$41.510.09
09:32 • 3248 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 19821 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 16523 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 16077 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 17376 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 25675 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 37553 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41045 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40175 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42466 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
08:11 • 19811 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:48 • 159768 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 08:39 • 134714 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 124909 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 135482 перегляди
В Україні на тлі угоди з США ініціювали аудит власників дозволів на стратегічних родовищах

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко ініціювала аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ. Також перезапускаються конкурси на розподіл вуглеводнів з оновленими умовами.

В Україні на тлі угоди з США ініціювали аудит власників дозволів на стратегічних родовищах

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що ініціювала аудит надрокористувачів стратегічно важливих родовищ, пише УНН.

Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах

- написала Свириденко у Telegram.

Деталі

З її слів планцють, "перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку". Такі об’єкти, з її слів, або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів.

"Також вирішили перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Умови оновили - з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це - виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - зазначила Прем'єр.

"Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України", - наголосила вона.

Юлія Шрамко

Економіка
Юлія Свириденко
Сполучені Штати Америки
Україна