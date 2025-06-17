Угода с США про корисні копалини: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію

У понеділок, 16 червня Україна погодила початок процесу щодо допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд "Добра" в рамках підписаної 30.04.2025 року зі Сполученими Штатами Америки угоди про спільний видобуток корисних копалин. Про це інформує видання The New York Times (NYT).

із посиланням на двох українських чиновників з урядових кіл, передає УНН.

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За словами джерел, Кабінет Міністрів України погодився почати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку родовища літію на ділянці "Добра" (Кіровоградська область). Це одне з найбільших в Україні родовищ літію - мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.

Очікується, що підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і український уряд все ще може прийняти рішення не відкривати торги - пише NYT.

Зазначається, що серед ймовірних претендентів - консорціум інвесторів, до якого входять енергетична інвестфірма TechMet, що частково належить уряду США, і друг президента Трампа мільярдер Рональд С. Лаудер. За інформацією видання, вони давно виявляли інтерес до родовища "Добра", закликаючи президента України Володимира Зеленського відкрити торги ще наприкінці 2023 року.

Ми сподіваємося, що Україна рухатиметься вперед із відкритим, справедливим і прозорим процесом - заявляв минулого тижня виконавчий директор TechMet Браян Менелл.

Щоб знизити ризики, він та інші інвестори виступають за використання угоди про розподіл продукції. Цей контракт дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в обмін на розділення видобутку з українським урядом.

NYT повідомляє, що зазначений документ привабливий для інвесторів, оскільки зазвичай діє протягом кількох десятиліть, забезпечуючи довгострокову стабільність, пропонує податкові пільги і дає змогу розв’язувати суперечки через міжнародні арбітражні суди.

Процес торгів, який Україна розпочала в понеділок щодо родовища "Добра", проводиться в межах угоди про розподіл продукції, повідомило NYT.

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Як пише видання, рішення українського уряду свідчить про прагнення України показати президенту США Трампу, що угода просувається вперед - на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може усунутися від мирного процесу через затягування переговорів із Росією щодо припинення вогню.

У статті йдеться, що українська влада заявляла, що в країні зосереджена майже половина з 50 мінералів, які США вважають найважливішими для своєї економіки та національної безпеки, включно з літієм, графітом і титаном.

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Водночас галузеві аналітики попереджають, що більшість проєктів у межах угоди України та США, найімовірніше, потребуватимуть десятиліття або більше, щоб почати працювати. Це означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи приноситиме значні прибутки протягом багатьох років і може стати прибутковим лише задовго після того, як Трамп залишить посаду президента.

За словами експертів, шлях до видобутку корисних копалин в Україні наразі пов’язаний з численними труднощами.

"Застарілі геологічні дослідження можуть затьмарити справжню цінність надр України. Пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку ресурсів, потребують ремонту, а триваюча війна робить будь-які інвестиції по суті ризикованими", - резюмує NYT.

Нагадаємо

30 квітня 2025 року Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

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