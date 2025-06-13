Волкер про угоду щодо копалин: не матиме негайного фінансового результату, але важлива для змін у наративі США

Угода про створення Україною та США спільного інвестиційного фонду не принесе негайного фінансового результату, проте має важливу функцію щодо зміни політичного наративу Америки. Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України та заслужений науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає УНН.

Угода щодо корисних копалин ширша, ніж просто корисні копалини. Це загалом природні ресурси, і вона створює Фонд реконструкції, щоб у разі нових ліцензій на видобуток ресурсів в Україні гроші надходили до цього Фонду… Реальність така, що до цього Фонду гроші не надходитимуть ще багато років - заявив Волкер.

Він наголосив, що мета цієї угоди – змінити політичний наратив у США: замість того, щоб говорити про Україну як об’єкт благодійності, продемонструвати, що вона може відпрацювати допомогу й у майбутньому компенсувати її.

"Тож ми можемо бути партнерами і можемо працювати разом. Це важлива зміна в наративі у Сполучених Штатах", - наголосив Волкер.

Угода про копалини багато в чому символічна, але для Трампа цього достатньо - CNN

Волкер зазначив, що президент США Дональд Трамп і консервативні республіканці дуже розлютилися на адміністрацію Байдена за те, що вони витрачали гроші платників податків і не мали стратегії.

Тож, тепер вони кажуть, що у нас є стратегія, у нас є спосіб, яким Україна може нам за це відплатити, тож, це буде нормально… Ви не побачите жодних грошей, які надходитимуть у це, доки не закінчиться війна. Також потрібні багаторічні інвестиції у видобувну галузь - сказав Волкер.

Волкер також прокоментував перспективи іноземних інвестицій.

Він наголосив, що не вся Україна однаково небезпечна, не всі галузі промисловості однаково небезпечні, і багато речей, які перешкоджають іноземним інвестиціям в Україну, більше пов'язані з бізнес-кліматом, ніж просто з миром.

"Отже, нам потрібно зосередитися на вирішенні проблем. Що є перешкодами для економічного розвитку та інвестицій?... Є проблеми в політиці та бізнес-кліматі України. Є блокування в міжнародних фінансових установах. Є національні експортно-кредитні агентства, які мають можливість виділити ресурси, але у них немає банківсько-прийнятного проекту", - зазначив Волкер.

Доповнення

За прогнозами Reuters, Україна та США почнуть отримувати фінансову вигоду від угоди про корисні копалини через десятиліття або навіть більше, оскільки інвестори стикаються з багатьма перешкодами на шляху запуску нових шахт у спустошеній війною країні.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

8 травня ВР ратифікувала угоду України та США про копалини.

Україна та США обговорили, як зробити фонд у межах угоди щодо корисних копалин діючим до кінця року, і перше засідання фонду очікується у липні.

Угода зі США про створення інвестиційного фонду відкриває шлях до нової військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.