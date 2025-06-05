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Україна та США планують запуск фонду за угодою про копалини до кінця року

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Перше засідання фонду заплановано на липень, де обговорять початковий капітал та інвестиційну стратегію. Україна підписала угоду про створення фонду зі США 31 квітня.

Україна та США планують запуск фонду за угодою про копалини до кінця року

Україна та США обговорили, як зробити фонд у межах угоди щодо корисних копалин діючим до кінця року, і перше засідання фонду очікується у липні, заявила у Вашингтоні у середу перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

У середу Свириденко провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США, яка стане партнером фонду. "І ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити цей фонд діючим протягом цього року", - сказала вона журналістам.

"Тому ми плануємо провести перше засідання ради директорів цього фонду у липні та обговорити, яким буде початковий капітал для початку роботи цього фонду. І ми також повинні ухвалити інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", - сказала Свириденко.

Інвестиційний фонд відбудови України зі США стартує з проєктів графіту, титану та літію05.06.25, 03:35 • 3264 перегляди

Доповнення

Україна 31 квітня підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини. Згодом її ратифікувала Верховна Рада.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Скотт Бессент
Юлія Свириденко
Верховна Рада
Сполучені Штати
Україна
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