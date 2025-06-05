Украина и США планируют запуск фонда по соглашению о полезных ископаемых до конца года
Киев • УНН
Первое заседание фонда запланировано на июль, где обсудят начальный капитал и инвестиционную стратегию. Украина подписала соглашение о создании фонда с США 31 апреля.
Украина и США обсудили, как сделать фонд в рамках соглашения по полезным ископаемым действующим до конца года, и первое заседание фонда ожидается в июле, заявила в Вашингтоне в среду первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
В среду Свириденко провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Международной финансовой корпорацией развития США, которая станет партнером фонда. "И мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд действующим в течение этого года", - сказала она журналистам.
"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета директоров этого фонда в июле и обсудить, каким будет начальный капитал для начала работы этого фонда. И мы также должны принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет", - сказала Свириденко.
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Дополнение
Украина 31 апреля подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых. Впоследствии ее ратифицировала Верховная Рада.