Украина и США планируют запуск фонда по соглашению о полезных ископаемых до конца года

Украина и США обсудили, как сделать фонд в рамках соглашения по полезным ископаемым действующим до конца года, и первое заседание фонда ожидается в июле, заявила в Вашингтоне в среду первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

В среду Свириденко провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Международной финансовой корпорацией развития США, которая станет партнером фонда. "И мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд действующим в течение этого года", - сказала она журналистам.

"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета директоров этого фонда в июле и обсудить, каким будет начальный капитал для начала работы этого фонда. И мы также должны принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет", - сказала Свириденко.

Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития

Дополнение

Украина 31 апреля подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых. Впоследствии ее ратифицировала Верховная Рада.