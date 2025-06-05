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Украина и США планируют запуск фонда по соглашению о полезных ископаемых до конца года

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Первое заседание фонда запланировано на июль, где обсудят начальный капитал и инвестиционную стратегию. Украина подписала соглашение о создании фонда с США 31 апреля.

Украина и США планируют запуск фонда по соглашению о полезных ископаемых до конца года

Украина и США обсудили, как сделать фонд в рамках соглашения по полезным ископаемым действующим до конца года, и первое заседание фонда ожидается в июле, заявила в Вашингтоне в среду первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

В среду Свириденко провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Международной финансовой корпорацией развития США, которая станет партнером фонда. "И мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать этот фонд действующим в течение этого года", - сказала она журналистам.

"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета директоров этого фонда в июле и обсудить, каким будет начальный капитал для начала работы этого фонда. И мы также должны принять инвестиционную стратегию для этого фонда на следующие несколько лет", - сказала Свириденко.

Инвестиционный фонд восстановления Украины из США стартует с проектов графита, титана и лития05.06.25, 03:35 • 3104 просмотра

Дополнение

Украина 31 апреля подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых. Впоследствии ее ратифицировала Верховная Рада.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Скотт Бессент
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
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