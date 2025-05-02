Угода про копалини багато в чому символічна, але для Трампа цього достатньо - CNN

Угода України та США про корисні копалини - це "вимушена угода зі складним майбутнім". Про це у своїй статті під назвою "Угода про українські корисні копалини багато в чому символічна, але для Дональда Трампа цього достатньо" пише оглядач CNN з питань міжнародної безпеки Нік Пейтон Волш, повідомляє УНН.

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Він зазначає, що ця угода виникла в результаті місяців напружених торгів і походить від української ідеї, яка вперше була запропонована під час дружніх відносин між країнами часів адміністрації Джо Байдена.

У президента Володимира Зеленського не було іншого вибору, окрім як щось підписати або ризикнути черговим сейсмічним розривом у його стосунках із президентом Дональдом Трампом - вважає автор.

Водночас він вказує, що підписаний документ закладає основу для довгострокових відносин між США та Україною, хоча і не дає "залізної гарантії американських прибутків у наступні роки адміністрації Трампа".

Проте в основному суть була в символіці. Трампу потрібно було відчути, що Америка отримує щось від Києва. Україні потрібно було показати, що її відносини з Білим домом є функціональними та покращуються. Союзникам України було потрібно, щоб це було зроблено та прибрано, щоб відволікти увагу від складних розмов про військову допомогу та реальний мир, які тепер мають стати їхнім центром уваги - пише журналіст.

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Він додає, що нові президенти США вирішуватимуть, виконувати чи переглядати угоду.

"І кожен, хто працював або займався бізнесом в Україні, знає, що вони (українці - ред.) є майстрами "тлумачити" документи та угоди на свою користь. Світ природних ресурсів там і так непрозорий, і навряд чи ця гучна угода раптом започаткує повну прозорість бізнесу", - резюмує Пейтон Волш.

Нагадаємо

За прогнозами Reuters, Україна та США почнуть отримувати фінансову вигоду від угоди про корисні копалини через десятиліття або навіть більше, оскільки інвестори стикаються з багатьма перешкодами на шляху запуску нових шахт у спустошеній війною країні.

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