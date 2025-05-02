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Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым является символическим, но важным для Трампа. Оно закладывает основу для отношений, хотя и не гарантирует прибылей США, а новые президенты могут его пересмотреть.

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - это "вынужденное соглашение со сложным будущим". Об этом в своей статье под названием "Соглашение об украинских полезных ископаемых во многом символично, но для Дональда Трампа этого достаточно" пишет обозреватель CNN по вопросам международной безопасности Ник Пейтон Уолш, сообщает УНН.

Детали

Он отмечает, что это соглашение возникло в результате месяцев напряженных торгов и происходит от украинской идеи, которая впервые была предложена во время дружеских отношений между странами времен администрации Джо Байдена.

У президента Владимира Зеленского не было другого выбора, кроме как что-то подписать или рискнуть очередным сейсмическим разрывом в его отношениях с президентом Дональдом Трампом

- считает автор.

В то же время он указывает, что подписанный документ закладывает основу для долгосрочных отношений между США и Украиной, хотя и не дает "железной гарантии американских прибылей в последующие годы администрации Трампа".

Однако в основном суть была в символике. Трампу нужно было почувствовать, что Америка получает что-то от Киева. Украине нужно было показать, что ее отношения с Белым домом функциональны и улучшаются. Союзникам Украины нужно было, чтобы это было сделано и убрано, чтобы отвлечь внимание от сложных разговоров о военной помощи и реальном мире, которые теперь должны стать их центром внимания

- пишет журналист.

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Он добавляет, что новые президенты США будут решать, выполнять или пересматривать соглашение.

"И каждый, кто работал или занимался бизнесом в Украине, знает, что они (украинцы - ред.) являются мастерами "толковать" документы и соглашения в свою пользу. Мир природных ресурсов там и так непрозрачен, и вряд ли это громкое соглашение вдруг положит начало полной прозрачности бизнеса", - резюмирует Пейтон Уолш.

Напомним

По прогнозам Reuters, Украина и США начнут получать финансовую выгоду от соглашения о полезных ископаемых через десятилетия или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со многими препятствиями на пути запуска новых шахт в опустошенной войной стране.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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