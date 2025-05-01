Соглашение с Украиной предназначено для компенсации средств США — советник Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Стивен Миллер заявил, что новое соглашение, касающееся Украины, предусматривает возмещение расходов американских налогоплательщиков. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме, передает УНН.

Мы очень богатая полезными ископаемыми страна. Но что касается этого соглашения, мы будем продвигать его и вводить в действие так быстро, как только сможем, но оно предназначено для того, чтобы расплатиться с Соединенными Штатами. Это ключевой момент. За те сотни миллиардов долларов, которые наши налогоплательщики потратили, субсидируя войну в Украине. Итак, это возмещение Соединенным Штатам, и это один из важнейших моментов, который следует понимать. Какие рычаги влияния? Дает ли это какие-либо рычаги влияния? Цель президента, повторюсь, - прекратить убийства и добиться мирного урегулирования, что, конечно же, остается главной задачей