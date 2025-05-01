Соглашение с Украиной предназначено для компенсации средств США — советник Трампа
Киев • УНН
Советник Трампа заявил, что новое соглашение с Украиной должно возместить расходы американских налогоплательщиков, которые были потрачены на субсидирование войны. Цель Трампа - прекратить убийства и достичь мира.
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Стивен Миллер заявил, что новое соглашение, касающееся Украины, предусматривает возмещение расходов американских налогоплательщиков. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме, передает УНН.
Детали
Мы очень богатая полезными ископаемыми страна. Но что касается этого соглашения, мы будем продвигать его и вводить в действие так быстро, как только сможем, но оно предназначено для того, чтобы расплатиться с Соединенными Штатами. Это ключевой момент. За те сотни миллиардов долларов, которые наши налогоплательщики потратили, субсидируя войну в Украине. Итак, это возмещение Соединенным Штатам, и это один из важнейших моментов, который следует понимать. Какие рычаги влияния? Дает ли это какие-либо рычаги влияния? Цель президента, повторюсь, - прекратить убийства и добиться мирного урегулирования, что, конечно же, остается главной задачей
Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы01.05.25, 11:40 • 67687 просмотров
Он также добавил, что целью Трампа является "прекратить убийства и добиться мирного урегулирования", что, по его словам, остается главной задачей американской администрации.
Напомним
1 мая Украина и США подписали так называемое соглашение о полезных ископаемых. Об этом, в частности, рассказала первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко, рассказав детали.
Ратификация Соглашения не состоится в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер должен представить соглашение фракциям, после чего начнется сбор голосов.