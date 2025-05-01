Угода з Україною призначена для компенсації коштів США — радник Трампа

Радник президента США Дональда Трампа з питань безпеки Стівен Міллер заявив, що нова угода, яка стосується України, передбачає відшкодування витрат американських платників податків. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі, передає УНН.

Ми дуже багата корисними копалинами країна. Але що стосується цієї угоди, ми будемо просувати її і вводити в дію так швидко, як тільки зможемо, але вона призначена для того, щоб розплатитися зі Сполученими Штатами. Це ключовий момент. За ті сотні мільярдів доларів, які наші платники податків витратили, субсидуючи війну в Україні. Отже, це відшкодування Сполученим Штатам, і це один із найважливіших моментів, який слід розуміти. Які важелі впливу? Чи дає це якісь важелі впливу? Мета президента, повторюся, - припинити вбивства і домогтися мирного врегулювання, що, звісно ж, залишається головним завданням