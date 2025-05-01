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Угода з Україною призначена для компенсації коштів США — радник Трампа

Київ • УНН

 • 4234 перегляди

Радник Трампа заявив, що нова угода з Україною має відшкодувати витрати американських платників податків, які були витрачені на субсидування війни. Мета Трампа - припинити вбивства та досягти миру.

Угода з Україною призначена для компенсації коштів США — радник Трампа

Радник президента США Дональда Трампа з питань безпеки Стівен Міллер заявив, що нова угода, яка стосується України, передбачає відшкодування витрат американських платників податків. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі, передає УНН.

Деталі

Ми дуже багата корисними копалинами країна. Але що стосується цієї угоди, ми будемо просувати її і вводити в дію так швидко, як тільки зможемо, але вона призначена для того, щоб розплатитися зі Сполученими Штатами. Це ключовий момент. За ті сотні мільярдів доларів, які наші платники податків витратили, субсидуючи війну в Україні. Отже, це відшкодування Сполученим Штатам, і це один із найважливіших моментів, який слід розуміти. Які важелі впливу? Чи дає це якісь важелі впливу? Мета президента, повторюся, - припинити вбивства і домогтися мирного врегулювання, що, звісно ж, залишається головним завданням 

- заявив Міллер.

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси01.05.25, 11:40 • 71841 перегляд

Він також додав, що метою Трампа є "припинити вбивства і домогтися мирного врегулювання", що, за його словами, залишається головним завданням американської адміністрації.

Нагадаємо

1 травня Україна та США підписали так звану угоду про корисні копалини. Про це, зокрема, розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, розповівши деталі.

Ратифікація Угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр має представити угоду фракціям, після чого почнеться збір голосів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
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