Волкер об соглашении по ископаемым: не будет иметь немедленного финансового результата, но важно для изменений в нарративе США

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
09:49 • 11099 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 27322 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 54304 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 151970 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 142081 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 73257 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 107091 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50105 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66008 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 59041 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.8м/с
70%
749мм
Популярные новости
"Народная разведка": чат-ботом єВорог уже воспользовались 674 тысячи украинцев13 июня, 02:16 • 33956 просмотра
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 35457 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 32310 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 44042 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 29151 просмотра
публикации
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 28995 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 29977 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 44937 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 151970 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 142081 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 19188 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 38285 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 105986 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 117567 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 141659 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Волкер об соглашении по ископаемым: не будет иметь немедленного финансового результата, но важно для изменений в нарративе США

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Создание инвестиционного фонда не даст быстрых финансовых результатов, но изменит отношение США к Украине. Цель соглашения – показать, что Украина может отработать помощь.

Волкер об соглашении по ископаемым: не будет иметь немедленного финансового результата, но важно для изменений в нарративе США

Соглашение о создании Украиной и США совместного инвестиционного фонда не принесет немедленного финансового результата, однако имеет важную функцию по изменению политического нарратива Америки. Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины и заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.

Соглашение по полезным ископаемым шире, чем просто полезные ископаемые. Это в целом природные ресурсы, и оно создает Фонд реконструкции, чтобы в случае новых лицензий на добычу ресурсов в Украине деньги поступали в этот Фонд... Реальность такова, что в этот Фонд деньги не будут поступать еще много лет

- заявил Волкер.

Он подчеркнул, что цель этого соглашения – изменить политический нарратив в США: вместо того, чтобы говорить об Украине как об объекте благотворительности, продемонстрировать, что она может отработать помощь и в будущем компенсировать ее.

"Поэтому мы можем быть партнерами и можем работать вместе. Это важное изменение в нарративе в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN02.05.25, 04:04 • 21800 просмотров

Волкер отметил, что президент США Дональд Трамп и консервативные республиканцы очень разозлились на администрацию Байдена за то, что они тратили деньги налогоплательщиков и не имели стратегии.

Поэтому теперь они говорят, что у нас есть стратегия, у нас есть способ, которым Украина может нам за это отплатить, поэтому это будет нормально... Вы не увидите никаких денег, поступающих в это, пока не закончится война. Также нужны многолетние инвестиции в добывающую отрасль

- сказал Волкер.

Волкер также прокомментировал перспективы иностранных инвестиций.

Он подчеркнул, что не вся Украина одинаково опасна, не все отрасли промышленности одинаково опасны, и многие вещи, которые препятствуют иностранным инвестициям в Украину, больше связаны с бизнес-климатом, чем просто с миром.

"Итак, нам нужно сосредоточиться на решении проблем. Что является препятствиями для экономического развития и инвестиций?... Есть проблемы в политике и бизнес-климате Украины. Есть блокировки в международных финансовых учреждениях. Есть национальные экспортно-кредитные агентства, которые имеют возможность выделить ресурсы, но у них нет банковско-приемлемого проекта", - отметил Волкер.

Дополнение

По прогнозам Reuters, Украина и США начнут получать финансовую выгоду от соглашения о полезных ископаемых через десятилетия или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со многими препятствиями на пути запуска новых шахт в опустошенной войной стране.

Напомним

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых.

8 мая ВР ратифицировала соглашение Украины и США о ископаемых.

Украина и США обсудили, как сделать фонд в рамках соглашения по полезным ископаемым действующим до конца года, и первое заседание фонда ожидается в июле.

Соглашение с США о создании инвестиционного фонда открывает путь к новой военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Прага
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9