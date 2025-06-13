Волкер об соглашении по ископаемым: не будет иметь немедленного финансового результата, но важно для изменений в нарративе США

Соглашение о создании Украиной и США совместного инвестиционного фонда не принесет немедленного финансового результата, однако имеет важную функцию по изменению политического нарратива Америки. Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины и заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, передает УНН.

Соглашение по полезным ископаемым шире, чем просто полезные ископаемые. Это в целом природные ресурсы, и оно создает Фонд реконструкции, чтобы в случае новых лицензий на добычу ресурсов в Украине деньги поступали в этот Фонд... Реальность такова, что в этот Фонд деньги не будут поступать еще много лет - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что цель этого соглашения – изменить политический нарратив в США: вместо того, чтобы говорить об Украине как об объекте благотворительности, продемонстрировать, что она может отработать помощь и в будущем компенсировать ее.

"Поэтому мы можем быть партнерами и можем работать вместе. Это важное изменение в нарративе в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

Волкер отметил, что президент США Дональд Трамп и консервативные республиканцы очень разозлились на администрацию Байдена за то, что они тратили деньги налогоплательщиков и не имели стратегии.

Поэтому теперь они говорят, что у нас есть стратегия, у нас есть способ, которым Украина может нам за это отплатить, поэтому это будет нормально... Вы не увидите никаких денег, поступающих в это, пока не закончится война. Также нужны многолетние инвестиции в добывающую отрасль - сказал Волкер.

Волкер также прокомментировал перспективы иностранных инвестиций.

Он подчеркнул, что не вся Украина одинаково опасна, не все отрасли промышленности одинаково опасны, и многие вещи, которые препятствуют иностранным инвестициям в Украину, больше связаны с бизнес-климатом, чем просто с миром.

"Итак, нам нужно сосредоточиться на решении проблем. Что является препятствиями для экономического развития и инвестиций?... Есть проблемы в политике и бизнес-климате Украины. Есть блокировки в международных финансовых учреждениях. Есть национальные экспортно-кредитные агентства, которые имеют возможность выделить ресурсы, но у них нет банковско-приемлемого проекта", - отметил Волкер.

Дополнение

По прогнозам Reuters, Украина и США начнут получать финансовую выгоду от соглашения о полезных ископаемых через десятилетия или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со многими препятствиями на пути запуска новых шахт в опустошенной войной стране.

Напомним

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которую называют соглашением о полезных ископаемых.

8 мая ВР ратифицировала соглашение Украины и США о ископаемых.

Украина и США обсудили, как сделать фонд в рамках соглашения по полезным ископаемым действующим до конца года, и первое заседание фонда ожидается в июле.

Соглашение с США о создании инвестиционного фонда открывает путь к новой военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.