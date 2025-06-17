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Соглашение с США о полезных ископаемых: Украина согласовала начало допуска инвесторов к разработке месторождения лития

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Украина согласовала процесс допуска частных компаний к разработке месторождения лития "Добра". Это стало возможным в рамках соглашения с США о совместной добыче полезных ископаемых.

Соглашение с США о полезных ископаемых: Украина согласовала начало допуска инвесторов к разработке месторождения лития

В понедельник, 16 июня, Украина согласовала начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд "Добра" в рамках подписанного 30.04.2025 года со Соединенными Штатами Америки соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

со ссылкой на двух украинских чиновников из правительственных кругов, передает УНН.

Детали

По словам источников, Кабинет Министров Украины согласился начать подготовку рекомендаций по открытию тендера для компаний на разработку месторождения лития на участке "Добра" (Кировоградская область). Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития - минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов. 

Ожидается, что подготовка рекомендаций продлится несколько недель, и украинское правительство все еще может принять решение не открывать торги

- пишет NYT.

Отмечается, что среди вероятных претендентов - консорциум инвесторов, в который входят энергетическая инвестфирма TechMet, частично принадлежащая правительству США, и друг президента Трампа миллиардер Рональд С. Лаудер. По информации издания, они давно проявляли интерес к месторождению "Добра", призывая президента Украины Владимира Зеленского открыть торги еще в конце 2023 года.

Мы надеемся, что Украина будет двигаться вперед с открытым, справедливым и прозрачным процессом

- заявлял на прошлой неделе исполнительный директор TechMet Брайан Менелл.

Чтобы снизить риски, он и другие инвесторы выступают за использование соглашения о разделе продукции. Этот контракт позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в обмен на разделение добычи с украинским правительством.

NYT сообщает, что указанный документ привлекателен для инвесторов, поскольку обычно действует в течение нескольких десятилетий, обеспечивая долгосрочную стабильность, предлагает налоговые льготы и позволяет решать споры через международные арбитражные суды.

Процесс торгов, который Украина начала в понедельник по месторождению "Добра", проводится в рамках соглашения о разделе продукции, сообщило NYT.

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Как пишет издание, решение украинского правительства свидетельствует о стремлении Украины показать президенту США Трампу, что соглашение продвигается вперед - на фоне растущих опасений, что Белый дом может отстраниться от мирного процесса из-за затягивания переговоров с Россией о прекращении огня. 

В статье говорится, что украинские власти заявляли, что в стране сосредоточена почти половина из 50 минералов, которые США считают наиболее важными для своей экономики и национальной безопасности, включая литий, графит и титан.

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В то же время отраслевые аналитики предупреждают, что большинство проектов в рамках соглашения Украины и США, скорее всего, потребуют десятилетия или больше, чтобы начать работать. Это означает, что совместный инвестиционный фонд США и Украины вряд ли будет приносить значительную прибыль в течение многих лет и может стать прибыльным лишь задолго после того, как Трамп покинет пост президента.

По словам экспертов, путь к добыче полезных ископаемых в Украине сейчас связан с многочисленными трудностями. 

"Устаревшие геологические исследования могут затмить истинную ценность недр Украины. Поврежденные электростанции, необходимые для добычи ресурсов, нуждаются в ремонте, а продолжающаяся война делает любые инвестиции по сути рискованными", - резюмирует NYT. 

Напомним

30 апреля 2025 года Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.

В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, говорится о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономикаполитика
Нью-Йорк Таймс
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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