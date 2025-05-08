"Контроль над недрами остается в собственности народа Украины" - Свириденко о соглашении с США по полезным ископаемым
Киев • УНН
Соглашение с США не предусматривает передачу недр или лицензий. Свириденко подчеркнула, что контроль над недрами остается за Украиной. Кроме того, соглашение открывает путь к новой военной помощи.
Соглашение с Соединенными Штатами о создании инвестиционного фонда предусматривает, что украинские недра остаются украинскими и не передаются в собственность США. Об этом перед голосованием в Верховной Раде по ратификации соглашения указала журналистам первая вице-премьер-министр - министер экономики Юлия Свириденко, передает корреспондент УНН.
Недра не передаются. Передаются ли лицензии или государственные предприятия? Имущество не передается, лицензии не передаются. Мы сами определяем, где добывать, что добывать. Контроль над недрами остается, как и это должно соответствовать Конституции, в собственности народа Украины. Это соглашение соответствует Конституции
Дополнение
Также Свириденко указала, что соглашение с США о создании инвестиционного фонда открывает путь к новой военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.
Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы07.05.25, 21:29 • 41221 просмотр
Добавим
1 мая Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
• равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для приобретения Украиной членства в ЕС.