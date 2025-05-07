Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Завтра, 8 мая, Верховная Рада планирует ратифицировать историческое соглашение между США и Украиной. Как стало известно ранее, нардепы должны одобрить соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. УНН узнал за что еще будут голосовать нардепы и в каком порядке.

Как сообщили источники в ВР, сначала парламентарии проголосуют за проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№13256), ранее внесенного в парламент правительством.

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Проектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс относительно направления в специальный фонд Государственного бюджета Украины в части доходов:

· 50 процентов рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения по перечню Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления;

· 50 процентов сбора за выдачу специальных разрешений на пользование недрами по перечню Активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления, и 50 процентов средств от продажи таких разрешений;

· 50 процентов средств от использования (реализации) части произведенной продукции, остающейся в собственности государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, и/или средств в виде денежного эквивалента такой государственной части продукции по перечню Активов природных ресурсов и условий их выдачи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

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Предполагается, что средства, полученные в специальный фонд Государственного бюджета Украины из вышеупомянутых источников, будут направлены на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с Соглашением о создании Инвестиционного фонда восстановления и Соглашением об ограниченном партнерстве. В то же время предложено доходы, полученные от Инвестиционного фонда восстановления в форме партнерства в виде распределений или иным образом, и доходы, полученные от рф или ее представителей в качестве репарации за вторжение рф в Украину, засчитывать в доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в полном объеме.

После голосования за указанный законопроект нардепы перейдут к голосованию за Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Это Соглашение будет действовать до того момента, пока Украина и США не согласятся на его прекращение. Закреплено, что в случае предоставления новой военной помощи со стороны США (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения) капитальный взнос партнера будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи. Также предполагается, что в управлении фондом ни одна сторона не будет иметь преимущества, все решения будут приниматься совместно и наполняться фонд Украиной и США 50 на 50.

Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь. В первые 10 лет прибыли Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину. Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати". Фонд через американское агентство DFC будет привлекать американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины. Доходы фонда будут освобождены от налогообложения в обеих странах.

В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины. Но также нет четко определенных гарантий безопасности для Украины.

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В соответствии с выводами, Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины. В то же время реализация ряда положений Соглашения будет определяться механизмами, установленными Соглашением об ограниченном партнерстве и Соглашением о создании "Генерального партнера", на которые в Соглашении содержатся многочисленные ссылки. И без текстов этих соглашений проанализировать то, за что завтра будут голосовать нардепы в полной мере невозможно. Текстов двух упомянутых соглашений у парламентариев пока нет.

Соглашение об ограниченном партнерстве (о создании собственно Фонда), как ожидается, будет подписано между американской корпорацией DFC (Международная финансовая корпорация развития США) и украинским агентством государственно-частного партнерства. Соглашение установит механизм создания, финансирования, структуру управления фондом. И подписать стороны его могут сразу после ратификации ВР межправительственного соглашения.

Соглашение о создании "Генерального партнера", как ожидается, в рамках реализации этого соглашения будет создана надстройка над фондом из 3 украинских и 3 американских представителей. Как предполагают в ВР, скорее всего, фактически роль Генерального партнера будет выполнять американская компания. Именно она будет отвечать за управление фондом, отбор проектов, возможно, и распределение доходов.

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