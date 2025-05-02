В рамках соглашения о недрах первыми будут реализованы нефтегазовые проекты — WSJ

После подписания соглашения об ископаемых между Соединенными Штатами и Украиной первыми, скорее всего, будут реализованы нефтегазовые проекты. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет УНН.

Детали

По словам чиновников, нефтегазовые проекты в Украине, скорее всего, будут реализованы первыми, поскольку их легче осуществить - пишет издание.

Издание отмечает, что прежде чем начнется поступление денег, соглашение сначала должны ратифицировать в Верховной Раде Украины. Также необходимо создать Инвестиционный фонд восстановления. Только после этого Украина сможет привлекать инвесторов.

WSJ называет подписание этого соглашения дипломатической победой и Киева, и президента США Дональда Трампа. Последний сможет заявить наконец, что украинцы платят за помощь Штатов, а не просто пользуются американской щедростью.

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Это соглашение может усилить возможности людей внутри администрации, которые хотят поддержать Украину - сказал бывший специалист по американо-российским отношениям во времена администрации Джо Байдена Эрик Грин.

Он добавил, что Трамп может продолжить обмен разведданными с Украиной, чтобы защитить компании, которые будут работать на территории нашего государства.

Тем временем американские чиновники признались WSJ, что компании из США могут не решиться осуществлять такие инвестиции. Прежде всего из-за угрозы ежедневных российских бомбардировок.

Но в случае подписания мирного соглашения отдача может быть большой. В Украине содержится 20 из 50 видов минерального сырья, считающихся критически важными, включая титан, литий и уран - подчеркивает издание.

Дополнение

Соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым дает преимущества обеим сторонам, однако ключевой вопрос в том, принесет ли она реальную экономическую выгоду для обеих стран.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом.