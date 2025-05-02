Угода про надра дає переваги США та Україні, але реальна вигода під питанням - WP

Угода між США та Україною щодо корисних копалин дає переваги обом сторонам, однак ключове питання в тому, чи принесе вона реальну економічну вигоду для обох країн. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, США отримують певну частку за свою постійну підтримку, тоді, як Україна отримує довгострокове економічне партнерство зі США, якого, ймовірно, буде достатньо для стримування подальшої російської агресії.

Крім того, обидві країни отримають рівний контроль над фондом відновлення України. Так, Україна збереже повну власність на свої корисні копалини, а на неї не будуть покладатися обов’язки відшкодовувати військову допомогу від США, яка була в минулому.

Водночас, США отримають права на ресурси потенційною вартістю в трильйони доларів. За даними WP, це допоможе Вашингтону компенсувати залежність від китайських корисних копалин.

Однак головною проблемою угоди є питання, чи принесе вона реальну економічну вигоду для обох країн. Наприклад, точно невідомо, в яких саме регіонах будуть добувати ці корисні копалини, адже значна кількість родовищ розташована на окупованих російськими військами територіях.

Також невідомо, чи можна добувати корисні копалини досить недорого, аби мати конкуренцію з Китаєм.

Видобуток корисних копалин вимагає тривалого часу – зазвичай, понад десятиліття. Для цього потрібні початкові дослідження, також необхідно розчистити райони видобутку, побудувати інфраструктуру – дороги, мости тощо. Видобуток також вимагає значної кількості електроенергії – водночас, постійні російські удари по Україні за останні два роки вдвічі скоротили її електроенергію – йдеться в публікації.

Поруч не буде “поганих гравців”: Трамп пояснив, чому Україні вигідна присутність США на місцях видобутку копалин