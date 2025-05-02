Соглашение о недрах дает преимущества США и Украине, но реальная выгода под вопросом - WP

Соглашение между США и Украиной относительно полезных ископаемых дает преимущества обеим сторонам, однако ключевой вопрос в том, принесет ли оно реальную экономическую выгоду для обеих стран. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, США получают определенную долю за свою постоянную поддержку, тогда, как Украина получает долгосрочное экономическое партнерство с США, которого, вероятно, будет достаточно для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Кроме того, обе страны получат равный контроль над фондом восстановления Украины. Так, Украина сохранит полную собственность на свои полезные ископаемые, а на нее не будут возлагаться обязанности возмещать военную помощь от США, которая была в прошлом.

В то же время, США получат права на ресурсы потенциальной стоимостью в триллионы долларов. По данным WP, это поможет Вашингтону компенсировать зависимость от китайских полезных ископаемых.

Однако главной проблемой соглашения является вопрос, принесет ли оно реальную экономическую выгоду для обеих стран. Например, точно неизвестно, в каких именно регионах будут добывать эти полезные ископаемые, ведь значительное количество месторождений расположено на оккупированных российскими войсками территориях.

Также неизвестно, можно ли добывать полезные ископаемые достаточно недорого, чтобы иметь конкуренцию с Китаем.

Добыча полезных ископаемых требует длительного времени – обычно, более десятилетия. Для этого нужны начальные исследования, также необходимо расчистить районы добычи, построить инфраструктуру – дороги, мосты и тому подобное. Добыча также требует значительного количества электроэнергии – в то же время, постоянные российские удары по Украине за последние два года вдвое сократили ее электроэнергию – говорится в публикации.

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