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В рамках угоди про надра першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти — WSJ

Київ • УНН

 • 1968 перегляди

Після підписання угоди між США та Україною, нафтогазові проєкти будуть реалізовані першими. Для початку фінансування, угоду мають ратифікувати у Верховній Раді та створити інвестиційний фонд.

В рамках угоди про надра першими будуть реалізовані нафтогазові проєкти — WSJ

Після підписання угоди про копалини між Сполученими Штатами та Україною першими, скоріш за все, будуть реалізовані нафтогазові проєкти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, пише УНН.

Деталі

За словами чиновників, нафтогазові проекти в Україні, найімовірніше, будуть реалізовані першими, оскільки їх легше здійснити - пише видання.

Видання зазначає, що перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду спершу повинні ратифікувати у Верховній Раді України. Також необхідно створити Інвестиційний фонд відбудови. Лише після цього Україна зможе залучати інвесторів.

WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою і Києва, і президента США Дональда Трампа. Останній зможе заявити нарешті, що українці платять за допомогу Штатів, а не просто користуються американською щедрістю.

"Крок у припиненні війни": Рубіо прокоментував підписання Угоди між США та Україною01.05.25, 04:32 • 9728 переглядiв

Ця угода може посилити можливості людей усередині адміністрації, які хочуть підтримати Україну

- сказав колишній фахівець з американо-російських відносин за часів адміністрації Джо Байдена Ерік Грін.

Він додав, що Трамп може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території нашої державі.

Тим часом американські чиновники зізналися WSJ, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу щоденних російських бомбардувань.

Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном

- підкреслює видання.

Доповнення

Угода між США та Україною щодо корисних копалин дає переваги обом сторонам, однак ключове питання в тому, чи принесе вона реальну економічну вигоду для обох країн.

Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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