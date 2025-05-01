"Крок у припиненні війни": Рубіо прокоментував підписання Угоди між США та Україною
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угода з Києвом про створення Інвестиційного фонду відбудови є кроком до припинення війни. За його словами, документ ухвалено завдяки лідерству Дональда Трампа.
Підписана між Києвом та Вашингтоном угода про створення Інвестиційного фонду відбудови є кроком у припиненні війни росії проти України. Про це у соцмережі Х написав державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.
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За його словами, документ було ухвалено завдяки лідерству глави Білого дому Дональда Трампа.
Завдяки лідерству президента Трампа сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію - важливу віху в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент оприлюднив заяву щодо підписання угоди про надра між Україною та США. За його словами, ця угода "чітко сигналізує росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі".
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Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Пізніше вона розповіла про ключові положення підписаної Угоди. Вона зазначила, що Україна та США сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.
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