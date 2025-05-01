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"Шаг в прекращении войны": Рубио прокомментировал подписание Соглашения между США и Украиной

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение с Киевом о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом к прекращению войны. По его словам, документ принят благодаря лидерству Дональда Трампа.

"Шаг в прекращении войны": Рубио прокомментировал подписание Соглашения между США и Украиной

Подписанное между Киевом и Вашингтоном соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом в прекращении войны россии против Украины. Об этом в соцсети Х написал государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

По его словам, документ был принят благодаря лидерству главы Белого дома Дональда Трампа.

Благодаря лидерству президента Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию - важную веху в нашем совместном процветании и шаг в прекращении этой войны

- отметил Рубио.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент обнародовал заявление относительно подписания соглашения о недрах между Украиной и США. По его словам, это соглашение "четко сигнализирует россии, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".

Напомним

Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Позже она рассказала о ключевых положениях подписанного Соглашения. Она отметила, что Украина и США сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств.

Рядом не будет “плохих игроков”: Трамп объяснил, почему Украине выгодно присутствие США на местах добычи ископаемых30.04.25, 21:22 • 5994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Скотт Бессент
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Вашингтон
Дональд Трамп
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