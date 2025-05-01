"Шаг в прекращении войны": Рубио прокомментировал подписание Соглашения между США и Украиной

Подписанное между Киевом и Вашингтоном соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления является шагом в прекращении войны россии против Украины. Об этом в соцсети Х написал государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

По его словам, документ был принят благодаря лидерству главы Белого дома Дональда Трампа.

Благодаря лидерству президента Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию - важную веху в нашем совместном процветании и шаг в прекращении этой войны