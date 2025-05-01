Велика Британія привітала угоду України зі США про економічну співпрацю
Київ • УНН
Девід Ламмі запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом. Угода поглиблює економічні та безпекові зв'язки обох країн.
Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Велика Британія вітає кроки, зроблені США та Україною для підписання угоди про економічне партнерство. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Завдяки нашому 100-річному партнерству ми поглиблюємо економічні та безпекові зв'язки для майбутніх поколінь обох наших країн
Доповнення
Україна та США підписали угоду про корисні копалини.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:
- рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу:
- збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
- нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
- гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
- узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.