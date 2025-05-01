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Велика Британія привітала угоду України зі США про економічну співпрацю

Київ • УНН

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Девід Ламмі запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом. Угода поглиблює економічні та безпекові зв'язки обох країн.

Велика Британія привітала угоду України зі США про економічну співпрацю

Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Велика Британія вітає кроки, зроблені США та Україною для підписання угоди про економічне партнерство. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Завдяки нашому 100-річному партнерству ми поглиблюємо економічні та безпекові зв'язки для майбутніх поколінь обох наших країн

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Україна та США підписали угоду про корисні копалини.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

  • рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу:
    • збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;
      • нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;
        • гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";
          • узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.
            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            ЕкономікаПолітика
            Девід Ламмі
            Сполучене Королівство
            Україна
            Денис Шмигаль
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