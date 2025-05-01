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Великобритания приветствовала соглашение Украины с США об экономическом сотрудничестве

Киев • УНН

 • 3250 просмотра

Дэвид Лэмми заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом. Соглашение углубляет экономические и связи безопасности обеих стран.

Великобритания приветствовала соглашение Украины с США об экономическом сотрудничестве

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Великобритания приветствует шаги, предпринятые США и Украиной для подписания соглашения об экономическом партнерстве. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Благодаря нашему 100-летнему партнерству мы углубляем экономические и безопасностные связи для будущих поколений обеих наших стран

- говорится в сообщении.

Дополнение

Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

  • равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса:
    • сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
      • новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
        • гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
          • согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.
            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

            Экономикаполитика
            Дэвид Лэмми
            Великобритания
            Украина
            Денис Шмыгаль
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