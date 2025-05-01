Великобритания приветствовала соглашение Украины с США об экономическом сотрудничестве
Киев • УНН
Дэвид Лэмми заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом. Соглашение углубляет экономические и связи безопасности обеих стран.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве между Украиной и США и заверил в продолжении 100-летнего партнерства Лондона с Киевом. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Великобритания приветствует шаги, предпринятые США и Украиной для подписания соглашения об экономическом партнерстве. Поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Благодаря нашему 100-летнему партнерству мы углубляем экономические и безопасностные связи для будущих поколений обеих наших стран
Дополнение
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.
Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
- равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса:
- сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
- новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
- гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
- согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.