Марченко о соглашении по ископаемым: позволяет говорить о том, что это полноценное партнерство с США
Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что соглашение о полезных ископаемых является привлекательным для обеих стран. Оно будет способствовать привлечению инвестиций и военной помощи.
Соглашение о полезных ископаемых в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Марченко прокомментировал окончательный вариант соглашения о ископаемых.
Я считаю, что это очень важный шаг, который совместно сделали правительства Украины и США. Я считаю, что переговорные команды сделали очень качественно свою работу и соглашение в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную
Дополнение
Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, который называют соглашением о полезных ископаемых.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
• равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.
Напомним
2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США относительно полезных ископаемых.
Нардеп Ярослав Железняк сообщал ранее, что голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.