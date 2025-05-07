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Марченко о соглашении по ископаемым: позволяет говорить о том, что это полноценное партнерство с США

Киев • УНН

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что соглашение о полезных ископаемых является привлекательным для обеих стран. Оно будет способствовать привлечению инвестиций и военной помощи.

Марченко о соглашении по ископаемым: позволяет говорить о том, что это полноценное партнерство с США

Соглашение о полезных ископаемых в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Марченко прокомментировал окончательный вариант соглашения о ископаемых.

Я считаю, что это очень важный шаг, который совместно сделали правительства Украины и США. Я считаю, что переговорные команды сделали очень качественно свою работу и соглашение в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную 

- сказал Марченко.

Дополнение

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, который называют соглашением о полезных ископаемых.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

• равноправие: Фонд создается на принципах 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";

• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет представлять препятствия для получения Украиной членства в ЕС.

Напомним

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США относительно полезных ископаемых.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал ранее, что голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной ожидается 8 мая.

Анна Мурашко

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