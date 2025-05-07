Марченко о соглашении по ископаемым: позволяет говорить о том, что это полноценное партнерство с США

Соглашение о полезных ископаемых в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Марченко прокомментировал окончательный вариант соглашения о ископаемых.

Я считаю, что это очень важный шаг, который совместно сделали правительства Украины и США. Я считаю, что переговорные команды сделали очень качественно свою работу и соглашение в нынешнем виде достаточно привлекательно для Украины и США. Оно позволяет привлекать инвестиции и говорить о том, что это полноценное партнерство, которое потенциально дает возможность ожидать инвестиции и помощь разного рода, в том числе военную